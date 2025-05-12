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Ивановский губернатор рассказал Путину о развитии образования в регионе - РИА Новости, 12.05.2025
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15:03 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/putin-2016496932.html
Ивановский губернатор рассказал Путину о развитии образования в регионе
Ивановский губернатор рассказал Путину о развитии образования в регионе - РИА Новости, 12.05.2025
Ивановский губернатор рассказал Путину о развитии образования в регионе
Подготовку специалистов для атомной отрасли наращивают в Ивановской области на базе государственного энергоуниверситета, где скоро займутся и обучением... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:03:00+03:00
2025-05-12T15:03:00+03:00
ивановская область
россия
станислав воскресенский
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подготовку специалистов для атомной отрасли наращивают в Ивановской области на базе государственного энергоуниверситета, где скоро займутся и обучением иностранных специалистов, высшее образование становится отдельной индустрией экономики региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Станислав Воскресенский. В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. Воскресенский отметил, что на территории региона вместе с группой компаний "Росатом" развивается высокотехнологичное производство. "Отдельно занимаемся подготовкой кадров, наращиваем подготовку специалистов на базе нашего энергоуниверситета в интересах атомной отрасли. Речь об энергетиках и о строителях. Готовимся стать и площадкой по подготовке иностранных специалистов. Таким образом, у нас высшее образование, Владимир Владимирович, тоже становится отдельной индустрией экономики", - сказал Воскресенский.
https://ria.ru/20250512/putin-2016489678.html
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ивановская область, россия, станислав воскресенский, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Ивановский губернатор рассказал Путину о развитии образования в регионе

Воскресенский: в Ивановской области готовят специалистов для атомной отрасли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подготовку специалистов для атомной отрасли наращивают в Ивановской области на базе государственного энергоуниверситета, где скоро займутся и обучением иностранных специалистов, высшее образование становится отдельной индустрией экономики региона, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Станислав Воскресенский.
В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. Воскресенский отметил, что на территории региона вместе с группой компаний "Росатом" развивается высокотехнологичное производство.
"Отдельно занимаемся подготовкой кадров, наращиваем подготовку специалистов на базе нашего энергоуниверситета в интересах атомной отрасли. Речь об энергетиках и о строителях. Готовимся стать и площадкой по подготовке иностранных специалистов. Таким образом, у нас высшее образование, Владимир Владимирович, тоже становится отдельной индустрией экономики", - сказал Воскресенский.
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Ивановская областьРоссияСтанислав ВоскресенскийВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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