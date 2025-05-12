https://ria.ru/20250512/putin-2016492733.html

Ивановский губернатор доложил Путину об улучшении ситуации с рождаемостью

Ивановский губернатор доложил Путину об улучшении ситуации с рождаемостью - РИА Новости, 12.05.2025

Ивановский губернатор доложил Путину об улучшении ситуации с рождаемостью

Некогда оказавшаяся в глубокой демографической яме Ивановская область по суммарному коэффициенту рождаемости находится сейчас в первой тройке регионов... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:49:00+03:00

2025-05-12T14:49:00+03:00

2025-05-12T14:49:00+03:00

общество

ивановская область

россия

станислав воскресенский

владимир путин

демография

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Некогда оказавшаяся в глубокой демографической яме Ивановская область по суммарному коэффициенту рождаемости находится сейчас в первой тройке регионов Центрального федерального округа, а в общероссийском списке с 73 места поднялась на 64-е, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Станислав Воскресенский. В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. "Докладывал, что демографическая яма 90-х в Ивановской области была гораздо глубже, чем в остальной России. Но все-таки мы подтягиваемся. По общему коэффициенту рождаемости мы были на 73 месте, сейчас – на 64-м, а по суммарному коэффициенту рождаемости мы сейчас в тройке по ЦФО и где-то в середине в целом по стране", - сказал Воскресенский. Он отметил, что власти региона понимают, что при этом рождаемость низкая. "Что делаем, чтобы поправить ситуацию? Реализуем так называемые меры семейной политики, то есть стараемся создавать максимально комфортную среду для семей с детьми. В первую очередь это детское здравоохранение. Мы отдельно реализуем программу преображения детских поликлиник как в областном центре, так и в малых городах… По обеспеченности врачами, потому что, конечно, главное – не стены, а главное – врачи, по обеспеченности педиатрами мы в пятерке лучших в стране", - отметил губернатор. Также, по его информации, в Ивановской области отдельно реализуют региональную программу ремонта детских садов - за три года отремонтировали 230 детских садов. Кроме того, перечислил Воскресенский, есть льготы как для многодетных семей, так и для тех, кто заводит первого ребенка, выплачивается региональный студенческий капитал.

https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html

https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html

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общество, ивановская область, россия, станислав воскресенский, владимир путин, демография