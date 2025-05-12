Ивановский губернатор попросил Путина о поддержке малых городов
Губернатор Воскресенский: малые города должны стать точками экономического роста
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 12 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 12 мая 2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение правительству России разработать комплекс мер поддержки малых городов, которые позволили бы им развиваться как центрам экономических компетенций.
В понедельник глава государства провел встречу с ивановским губернатором. По мнению Воскресенского, стоит задача не просто сохранить малые города, но и сделать их точками экономического роста на фоне задач по обновлению индустриального каркаса страны. Он считает, что малые города могли бы стать точками роста для базовых промышленных компетенций. В качестве примеров он привел ряд городов Ивановской области, в том числе Шую, где наряду с текстильной промышленностью работает одна из крупнейших в стране площадок по производству компьютерной техники, серверов и различных IT-решений.
"Но поддержка малых городов в условиях конкуренции с крупными сложна, поскольку крупные города имеют возможность и налоговые льготы предоставить, и какие-то капитальные гранты. Поэтому я бы просил бы вашего поручения правительству всё-таки разработать комплекс мер, возможно, аналогично, как в своё время, помните, действовали меры в отношении моногородов - по поддержке именно развития инфраструктуры и привлечения инвестиций в малые города", - сказал Воскресенский.