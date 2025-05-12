https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html

Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов

Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов - РИА Новости, 12.05.2025

Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за внимание к вопросам развития малых городов. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:22:00+03:00

2025-05-12T14:22:00+03:00

2025-05-12T14:28:00+03:00

россия

ивановская область

владимир путин

станислав воскресенский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016481998_401:108:3015:1578_1920x0_80_0_0_1fd8381c7fed217637da93e832aede61.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за внимание к вопросам развития малых городов. Глава государства в понедельник в Кремле встретился с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития Ивановской области. Губернатор отдельно остановился на теме поддержки малых городов и вопросе привлечения кадров. "Хорошо, что обратили на это внимание. Спасибо большое", - отреагировал Путин. По мнению Воскресенского, главная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить малые города, но и сделать их точками экономического роста. Глава области попросил президента дать поручение правительству, чтобы был разработан отдельный комплекс мер для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций в малые города. Говоря о кадрах для малых городов, губернатор упомянул указ президента о содействии тем иностранцам, которые разделяют традиционные ценности и желают переехать в Россию. "Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть - пока единичные. Таким людям, как правило, комфортнее в малых городах России будет, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - отметил Воскресенский.

https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html

https://ria.ru/20250505/moskva-2015062315.html

россия

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ивановская область, владимир путин, станислав воскресенский, общество