Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 12.05.2025 (обновлено: 14:28 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов - РИА Новости, 12.05.2025
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за внимание к вопросам развития малых городов. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:22:00+03:00
2025-05-12T14:28:00+03:00
россия
ивановская область
владимир путин
станислав воскресенский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016481998_401:108:3015:1578_1920x0_80_0_0_1fd8381c7fed217637da93e832aede61.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за внимание к вопросам развития малых городов. Глава государства в понедельник в Кремле встретился с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития Ивановской области. Губернатор отдельно остановился на теме поддержки малых городов и вопросе привлечения кадров. "Хорошо, что обратили на это внимание. Спасибо большое", - отреагировал Путин. По мнению Воскресенского, главная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить малые города, но и сделать их точками экономического роста. Глава области попросил президента дать поручение правительству, чтобы был разработан отдельный комплекс мер для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций в малые города. Говоря о кадрах для малых городов, губернатор упомянул указ президента о содействии тем иностранцам, которые разделяют традиционные ценности и желают переехать в Россию. "Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть - пока единичные. Таким людям, как правило, комфортнее в малых городах России будет, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - отметил Воскресенский.
https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html
https://ria.ru/20250505/moskva-2015062315.html
россия
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016481998_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_832598ae4615b0ffdf330f19250457a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ивановская область, владимир путин, станислав воскресенский, общество
Россия, Ивановская область, Владимир Путин, Станислав Воскресенский, Общество
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов

Путин поблагодарил Воскресенского за внимание к развитию малых городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за внимание к вопросам развития малых городов.
Глава государства в понедельник в Кремле встретился с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития Ивановской области. Губернатор отдельно остановился на теме поддержки малых городов и вопросе привлечения кадров.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития
28 апреля, 15:00
"Хорошо, что обратили на это внимание. Спасибо большое", - отреагировал Путин.
По мнению Воскресенского, главная задача состоит в том, чтобы не просто сохранить малые города, но и сделать их точками экономического роста. Глава области попросил президента дать поручение правительству, чтобы был разработан отдельный комплекс мер для развития инфраструктуры и привлечения инвестиций в малые города.
Говоря о кадрах для малых городов, губернатор упомянул указ президента о содействии тем иностранцам, которые разделяют традиционные ценности и желают переехать в Россию.
"Такие примеры есть в российских регионах, у нас они есть - пока единичные. Таким людям, как правило, комфортнее в малых городах России будет, а не в крупных. Поэтому я хотел бы, чтобы те коллеги, которые занимаются этим, ориентировались именно на это", - отметил Воскресенский.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы
5 мая, 14:27
 
РоссияИвановская областьВладимир ПутинСтанислав ВоскресенскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала