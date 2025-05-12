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Путин отметил низкую обеспеченность ФАПов работниками в Ивановской области - РИА Новости, 12.05.2025
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14:14 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/putin-2016484946.html
Путин отметил низкую обеспеченность ФАПов работниками в Ивановской области
Путин отметил низкую обеспеченность ФАПов работниками в Ивановской области - РИА Новости, 12.05.2025
Путин отметил низкую обеспеченность ФАПов работниками в Ивановской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на низкую обеспеченность ФАПов специалистами в Ивановской области. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:14:00+03:00
2025-05-12T14:14:00+03:00
ивановская область
россия
станислав воскресенский
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на низкую обеспеченность ФАПов специалистами в Ивановской области. В понедельник глава государства встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. На встрече руководитель региона обратил внимание на вопросы здравоохранения, отметив, что Ивановская область входит в пятерку лучших в стране по обеспеченности педиатрами. "А по обеспеченности специалистов ФАПа?" - спросил Путин. В свою очередь Воскресенский рассказал, что ФАПы укомплектованы врачами на 86%. "В детском здравоохранении ситуация существенно лучше, во взрослом здравоохранении по отдельным специальностям есть проблемы. "У вас ниже, чем по стране, к сожалению, по ФАПам, обеспеченность врачами, ну и специалистами в целом", - указал президент. Губернатор региона заверил, что власти занимаются этим вопросом. "Дожмем", - добавил Воскресенский.
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ивановская область, россия, станислав воскресенский, владимир путин, общество
Ивановская область, Россия, Станислав Воскресенский, Владимир Путин, Общество
Путин отметил низкую обеспеченность ФАПов работниками в Ивановской области

Путин заявил о низкой обеспеченности ФАПов специалистами в Ивановской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на низкую обеспеченность ФАПов специалистами в Ивановской области.
В понедельник глава государства встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. На встрече руководитель региона обратил внимание на вопросы здравоохранения, отметив, что Ивановская область входит в пятерку лучших в стране по обеспеченности педиатрами.
"А по обеспеченности специалистов ФАПа?" - спросил Путин.
В свою очередь Воскресенский рассказал, что ФАПы укомплектованы врачами на 86%. "В детском здравоохранении ситуация существенно лучше, во взрослом здравоохранении по отдельным специальностям есть проблемы.
"У вас ниже, чем по стране, к сожалению, по ФАПам, обеспеченность врачами, ну и специалистами в целом", - указал президент.
Губернатор региона заверил, что власти занимаются этим вопросом. "Дожмем", - добавил Воскресенский.
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Ивановская областьРоссияСтанислав ВоскресенскийВладимир ПутинОбщество
 
 
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