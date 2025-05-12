Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир
Депутат Дмитрук: Путин выступает за фундаментальный мир, а Зеленский хочет войны
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент России Владимир Путин выступает за фундаментальный мир, в то время как Владимир Зеленский и западные партнеры требуют продолжения войны.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции.
"Есть огромная и принципиальная разница между тем, что сегодня требует коллективный Зеленский, и тем, что предлагает Путин. Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.
"Все остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?" - добавил депутат.