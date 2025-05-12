Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 12.05.2025 (обновлено: 14:15 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016484099.html
Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир
Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир - РИА Новости, 12.05.2025
Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир
Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент России Владимир Путин выступает за фундаментальный мир, в то время как Владимир... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:10:00+03:00
2025-05-12T14:15:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
владимир зеленский
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент России Владимир Путин выступает за фундаментальный мир, в то время как Владимир Зеленский и западные партнеры требуют продолжения войны. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. "Есть огромная и принципиальная разница между тем, что сегодня требует коллективный Зеленский, и тем, что предлагает Путин. Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран. "Все остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?" - добавил депутат.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
https://ria.ru/20250512/tramp-2016432023.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Депутат Рады заявил, что Путин выступает за фундаментальный мир

Депутат Дмитрук: Путин выступает за фундаментальный мир, а Зеленский хочет войны

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент России Владимир Путин выступает за фундаментальный мир, в то время как Владимир Зеленский и западные партнеры требуют продолжения войны.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным
Вчера, 11:49
"Есть огромная и принципиальная разница между тем, что сегодня требует коллективный Зеленский, и тем, что предлагает Путин. Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Он убежден, что устойчивый мир возможет только через прямой диалог, а настоящей гарантией безопасности для народов Украины и России станет рукопожатие лидеров стран.
"Все остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?" - добавил депутат.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Британии забили тревогу из-за реакции Трампа на ультиматум Путину от ЕС
Вчера, 10:04
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала