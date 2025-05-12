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Путин рассказал об открытии Новосибирского театра оперы и балета - РИА Новости, 12.05.2025
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13:09 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/putin-2016469739.html
Путин рассказал об открытии Новосибирского театра оперы и балета
Путин рассказал об открытии Новосибирского театра оперы и балета - РИА Новости, 12.05.2025
Путин рассказал об открытии Новосибирского театра оперы и балета
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 80-летием его основания, отметив, что РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:09:00+03:00
2025-05-12T13:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
михаил мишустин
новосибирский театр оперы и балета
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 80-летием его основания, отметив, что открытие театра в 1945 году стало одним из символов возрождения мирной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "У вашего театра – особая, поистине героическая судьба, ведь во время Великой Отечественной войны в его ещё недостроенном здании бережно хранились подлинные сокровища крупнейших музеев страны. А открытие театра в победном мае 1945-го стало одним из символов возрождения мирной жизни", - говорится в послании. Путин отметил, что коллектив театра с огромным уважением относится к богатому творческому наследию предшественников – талантливых композиторов и музыкантов, дирижеров и артистов, которые внесли бесценный вклад в развитие отечественного оперного и балетного искусства, а также в укрепление великих традиций просветительства и подвижничества. Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время Новосибирский театр по праву славится своим коллективом, яркими премьерами и интересными постановками. Он пожелал коллективу театра вдохновения и успехов в реализации намеченных планов и замыслов. К поздравлениям с 80-летием основания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, также отметив, что "основанный после окончания Великой Отечественной войны НОВАТ стал символом долгожданной Победы". "И все эти годы он приумножает свои традиции, является одним из ведущих российских театров, центром притяжения для талантливых режиссёров, дирижёров, исполнителей. На этой знаменитой сцене идут классические и авангардные постановки. Каждая отличается особыми сценическими решениями, блестящим вокалом оперных артистов, грацией балетной труппы, виртуозной игрой оркестра. Ваши спектакли всегда становятся заметным событием в культуре. Они отмечены многими профессиональными наградами, главное – большой любовью зрителей", - говорится в поздравлении российского премьера. Мишустин выразил уверенность, что юбилейный сезон Новосибирского государственного академического театра оперы и балета порадует поклонников новыми интересными проектами и премьерами. Он также пожелал коллективу театра больших творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов.
https://ria.ru/20250511/putin-2016351865.html
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владимир путин, михаил мишустин, новосибирский театр оперы и балета, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Новосибирский театр оперы и балета, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал об открытии Новосибирского театра оперы и балета

Путин назвал открытие Новосибирского театра оперы в 1945 г символом мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Новосибирского государственного академического театра оперы и балета с 80-летием его основания, отметив, что открытие театра в 1945 году стало одним из символов возрождения мирной жизни, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"У вашего театра – особая, поистине героическая судьба, ведь во время Великой Отечественной войны в его ещё недостроенном здании бережно хранились подлинные сокровища крупнейших музеев страны. А открытие театра в победном мае 1945-го стало одним из символов возрождения мирной жизни", - говорится в послании.
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Путин отметил, что коллектив театра с огромным уважением относится к богатому творческому наследию предшественников – талантливых композиторов и музыкантов, дирижеров и артистов, которые внесли бесценный вклад в развитие отечественного оперного и балетного искусства, а также в укрепление великих традиций просветительства и подвижничества.
Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время Новосибирский театр по праву славится своим коллективом, яркими премьерами и интересными постановками. Он пожелал коллективу театра вдохновения и успехов в реализации намеченных планов и замыслов.
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К поздравлениям с 80-летием основания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета присоединился и премьер-министр России Михаил Мишустин, также отметив, что "основанный после окончания Великой Отечественной войны НОВАТ стал символом долгожданной Победы".
"И все эти годы он приумножает свои традиции, является одним из ведущих российских театров, центром притяжения для талантливых режиссёров, дирижёров, исполнителей. На этой знаменитой сцене идут классические и авангардные постановки. Каждая отличается особыми сценическими решениями, блестящим вокалом оперных артистов, грацией балетной труппы, виртуозной игрой оркестра. Ваши спектакли всегда становятся заметным событием в культуре. Они отмечены многими профессиональными наградами, главное – большой любовью зрителей", - говорится в поздравлении российского премьера.
Мишустин выразил уверенность, что юбилейный сезон Новосибирского государственного академического театра оперы и балета порадует поклонников новыми интересными проектами и премьерами. Он также пожелал коллективу театра больших творческих удач, полных залов и несмолкаемых аплодисментов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинМихаил МишустинНовосибирский театр оперы и балетаРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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