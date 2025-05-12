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Японский эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 12.05.2025 (обновлено: 10:03 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016430975.html
Японский эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной
Японский эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
Японский эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:01:00+03:00
2025-05-12T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо Симотомаи, которого в Японии часто называют "специалистом №1 по СССР и России". "Я считаю, что предложение президента Путина в целом нужно приветствовать. Похоже, что и украинская сторона настроена позитивно. Теперь дело за переговорами", - сказал политолог. Он также подчеркнул, что "надеется на то, что быстрый результат приведет к полному прекращению боевых действий". В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/smi-2016426280.html
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владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, турция, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Турция, Россия, Украина, В мире
Японский эксперт оценил предложение Путина о переговорах с Украиной

Японский политолог Симотомаи призвал приветствовать идею Путина о переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо Симотомаи, которого в Японии часто называют "специалистом №1 по СССР и России".
"Я считаю, что предложение президента Путина в целом нужно приветствовать. Похоже, что и украинская сторона настроена позитивно. Теперь дело за переговорами", - сказал политолог.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина
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Он также подчеркнул, что "надеется на то, что быстрый результат приведет к полному прекращению боевых действий".
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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В ФРГ возмутились реакции Макрона и Мерца на новое предложение Путина
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковТурцияРоссияУкраинаВ мире
 
 
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