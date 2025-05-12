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Путин призвал беречь память об уроках истории - РИА Новости, 12.05.2025
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09:23 12.05.2025 (обновлено: 10:37 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016424746.html
Путин призвал беречь память об уроках истории
Путин призвал беречь память об уроках истории - РИА Новости, 12.05.2025
Путин призвал беречь память об уроках истории
Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", призвав их беречь... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:23:00+03:00
2025-05-12T10:37:00+03:00
владимир путин
россия
казань
общество
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", призвав их беречь память об уроках истории и противостоять терроризму, сообщается на сайте Кремля."В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов", — говорится в телеграмме. Президент отметил, что на протяжении столетий Россия как многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. По его словам, и сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, она продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Татарстан же, добавил Путин, — это один из тех регионов, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения. Глава государства обратил внимание на то, что во время форума предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления связей в самых разных областях, в том числе технологической. Так, совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества. В заключение президент выразил уверенность в том, что работа форума будет продуктивной и послужит углублению диалога и партнерства между странами и народами.
https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html
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владимир путин, россия, казань, общество
Владимир Путин, Россия, Казань, Общество
Путин призвал беречь память об уроках истории

Путин призвал беречь память об уроках истории и бороться с эскалацией конфликтов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", призвав их беречь память об уроках истории и противостоять терроризму, сообщается на сайте Кремля.
"В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов", — говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин: рассказы об истории России должны опираться на традиции искусства
30 апреля, 18:17
Президент отметил, что на протяжении столетий Россия как многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. По его словам, и сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, она продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Татарстан же, добавил Путин, — это один из тех регионов, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения.
Глава государства обратил внимание на то, что во время форума предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления связей в самых разных областях, в том числе технологической. Так, совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества.
В заключение президент выразил уверенность в том, что работа форума будет продуктивной и послужит углублению диалога и партнерства между странами и народами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Путин высказался о противодействии фальсификации истории и русофобии
10 февраля, 09:14
 
Владимир ПутинРоссияКазаньОбщество
 
 
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