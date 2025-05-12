Путин призвал беречь память об уроках истории
Путин призвал беречь память об уроках истории и бороться с эскалацией конфликтов
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum", призвав их беречь память об уроках истории и противостоять терроризму, сообщается на сайте Кремля.
"В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов", — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что на протяжении столетий Россия как многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. По его словам, и сегодня, несмотря на сложную международную обстановку, она продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Татарстан же, добавил Путин, — это один из тех регионов, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения.
Глава государства обратил внимание на то, что во время форума предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления связей в самых разных областях, в том числе технологической. Так, совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества.
В заключение президент выразил уверенность в том, что работа форума будет продуктивной и послужит углублению диалога и партнерства между странами и народами.
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