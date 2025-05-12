https://ria.ru/20250512/putin-2016411467.html

"Вышел победителем": речь Путина произвела фурор в Британии

"Вышел победителем": речь Путина произвела фурор в Британии - РИА Новости, 12.05.2025

"Вышел победителем": речь Путина произвела фурор в Британии

Президент России Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:54:00+03:00

2025-05-12T05:54:00+03:00

2025-05-12T10:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр меркурис

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с Зеленским, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин. Они даже не смогли составить ему конкуренцию", — сказал он.Аналитик также отметил, что решение выступить перед представителями СМИ без промедления стало правильным, так как это не оставило никому даже шанса на ложные рассуждения о слабости Кремля."Сам факт того, как он филигранно переиграл Запад, говорит о многом. <…> Ему удалось поставить их в такое положение, в котором они совершенно не ожидали оказаться", — заключил Меркурис.В ночь с 11 на 12 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он будет ждать президента России в Турции в четверг. В администрации президента этой страны заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016378003.html

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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россия, владимир путин, александр меркурис, дмитрий песков, украина