"Вышел победителем": речь Путина произвела фурор в Британии
Александр Меркурис: Путин вышел победителем из политического обмена с Западом
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Вчера мы могли наблюдать ситуацию, когда кучка профанов, которыми и были европейские лидеры вместе с Зеленским, возомнивших себя гениями, сталкиваетcя с мастером своего дела. Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин. Они даже не смогли составить ему конкуренцию", — сказал он.
Аналитик также отметил, что решение выступить перед представителями СМИ без промедления стало правильным, так как это не оставило никому даже шанса на ложные рассуждения о слабости Кремля.
"Сам факт того, как он филигранно переиграл Запад, говорит о многом. <…> Ему удалось поставить их в такое положение, в котором они совершенно не ожидали оказаться", — заключил Меркурис.
В ночь с 11 на 12 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он будет ждать президента России в Турции в четверг. В администрации президента этой страны заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
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