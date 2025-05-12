https://ria.ru/20250512/putin--2016479026.html

Путин встретился с губернатором Ивановской области

Путин встретился с губернатором Ивановской области - РИА Новости, 12.05.2025

Путин встретился с губернатором Ивановской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:47:00+03:00

2025-05-12T13:47:00+03:00

2025-05-12T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.Беседа Путина с Воскресенским прошла в Кремле. В ходе встречи губернатор, в частности, доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве региона - модернизации молокозавода в Иваново, в которую инвестирует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.Воскресенский выразил надежду, что инвестиции в молочное предприятие позитивно отразятся на сельхозпереработке в регионе. "Подрастает и промышленность, и сельхозпроизводство в целом", - отметил Путин.Предыдущая двусторонняя встреча Путина с Воскресенским состоялась в мае 2023 года, тогда Путин принял главу Ивановской области в своей резиденции в Ново-Огарево.

https://ria.ru/20241220/kreativnye_industrii-1990492211.html

https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html

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ивановская область, россия, политика, владимир путин, станислав воскресенский, владимир лисин, иваново