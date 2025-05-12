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Путин встретился с губернатором Ивановской области - РИА Новости, 12.05.2025
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13:47 12.05.2025 (обновлено: 14:23 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin--2016479026.html
Путин встретился с губернатором Ивановской области
Путин встретился с губернатором Ивановской области - РИА Новости, 12.05.2025
Путин встретился с губернатором Ивановской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.Беседа Путина с Воскресенским прошла в Кремле. В ходе встречи губернатор, в частности, доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве региона - модернизации молокозавода в Иваново, в которую инвестирует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.Воскресенский выразил надежду, что инвестиции в молочное предприятие позитивно отразятся на сельхозпереработке в регионе. "Подрастает и промышленность, и сельхозпроизводство в целом", - отметил Путин.Предыдущая двусторонняя встреча Путина с Воскресенским состоялась в мае 2023 года, тогда Путин принял главу Ивановской области в своей резиденции в Ново-Огарево.
https://ria.ru/20241220/kreativnye_industrii-1990492211.html
https://ria.ru/20250512/putin-2016486592.html
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ивановская область, россия, политика, владимир путин, станислав воскресенский, владимир лисин, иваново
Ивановская область, Россия, Политика, Владимир Путин, Станислав Воскресенский, Владимир Лисин, Иваново
Путин встретился с губернатором Ивановской области

Путин встретился с губернатором Ивановской области Воскресенским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.
Беседа Путина с Воскресенским прошла в Кремле. В ходе встречи губернатор, в частности, доложил президенту о важном событии в сельском хозяйстве региона - модернизации молокозавода в Иваново, в которую инвестирует председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.
В десятке лучших: как Ивановская область развивает креативные индустрии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Воскресенский выразил надежду, что инвестиции в молочное предприятие позитивно отразятся на сельхозпереработке в регионе. "Подрастает и промышленность, и сельхозпроизводство в целом", - отметил Путин.
Предыдущая двусторонняя встреча Путина с Воскресенским состоялась в мае 2023 года, тогда Путин принял главу Ивановской области в своей резиденции в Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин поблагодарил ивановского губернатора за внимание к развитию городов
Вчера, 14:22
 
Ивановская областьРоссияПолитикаВладимир ПутинСтанислав ВоскресенскийВладимир ЛисинИваново
 
 
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