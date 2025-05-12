https://ria.ru/20250512/pushkov-2016452166.html

Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков

Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков - РИА Новости, 12.05.2025

Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков

Евросоюз превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента, считает... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:45:00+03:00

2025-05-12T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Евросоюз превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента, считает сенатор Алексей Пушков. "Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. "Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется (на) антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - отметил политик. Пушков подчеркнул, что "у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента".

https://ria.ru/20250509/pushki-2016037273.html

https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html

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в мире, европа, россия, лондон, алексей пушков, евросоюз, нато