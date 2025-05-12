https://ria.ru/20250512/pushkov-2016452166.html
Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков
Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков - РИА Новости, 12.05.2025
Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков
Евросоюз превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента, считает... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:45:00+03:00
2025-05-12T11:45:00+03:00
2025-05-12T11:49:00+03:00
в мире
европа
россия
лондон
алексей пушков
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Евросоюз превращается в "европейскую НАТО", заявляя об "угрозе" со стороны России, у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента, считает сенатор Алексей Пушков. "Продолжается усиление военной составляющей Евросоюза с перспективой превращения ЕС в военный альянс. Готовится подписание так называемого "оборонного пакта" между ЕС и Британией, по которому британские вооруженные силы могут стать частью европейских вооруженных сил", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, фактически Британия возвращается в Европу в военном отношении. "Таким образом, создаются условия для постепенного превращения ЕС в "европейскую НАТО". Причем усиление военного сотрудничества между Лондоном и Брюсселем осуществляется (на) антироссийской основе: в будущем соглашении утверждается, будто Европа сталкивается "с самой большой угрозой со стороны России" за все нынешнее время", - отметил политик. Пушков подчеркнул, что "у европейской либеральной диктатуры появляется военная компонента".
https://ria.ru/20250509/pushki-2016037273.html
https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html
европа
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_479423de924720f19b933d9c8f8d2e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, лондон, алексей пушков, евросоюз, нато
В мире, Европа, Россия, Лондон, Алексей Пушков, Евросоюз, НАТО
Евросоюз превращается в европейскую НАТО, заявил Пушков
Сенатор Пушков: ЕС превращается в европейскую НАТО на антироссийской основе