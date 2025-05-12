https://ria.ru/20250512/proverki--2016468313.html

СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми

СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми - РИА Новости, 12.05.2025

СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми

СК и прокуратура начали проверки после появления видео избиения группой подростков школьницы в Перми. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:06:00+03:00

2025-05-12T13:06:00+03:00

2025-05-12T13:06:00+03:00

пермь

россия

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ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после появления видео избиения группой подростков школьницы в Перми. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось снятое в мае в микрорайоне Гайва видео драки школьниц. Уточнялось, что 14-летние девочки били 13-летнюю "соперницу" якобы из-за мальчика. На кадрах видно, как одна школьница держит одетую в спортивную кофту ученицу, вторая бьет ее, в том числе ногами. В какой-то момент к ним подключается третья участница. Вокруг видны другие подростки. Разнимает драку мальчик: он отводит нападавшую за руку в сторону. "По информации в СМИ об избиении несовершеннолетней группой подростков организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. В ситуации также разбирается прокуратура Орджоникидзевского района. Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе взаимодействие структур с учащимися школ.

https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html

https://ria.ru/20250425/malchik-2013367733.html

пермь

россия

орджоникидзевский район

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пермь, россия, орджоникидзевский район, следственный комитет россии (ск рф), общество