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СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми - РИА Новости, 12.05.2025
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13:06 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/proverki--2016468313.html
СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми
СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми - РИА Новости, 12.05.2025
СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми
СК и прокуратура начали проверки после появления видео избиения группой подростков школьницы в Перми. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:06:00+03:00
2025-05-12T13:06:00+03:00
пермь
россия
орджоникидзевский район
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после появления видео избиения группой подростков школьницы в Перми. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось снятое в мае в микрорайоне Гайва видео драки школьниц. Уточнялось, что 14-летние девочки били 13-летнюю "соперницу" якобы из-за мальчика. На кадрах видно, как одна школьница держит одетую в спортивную кофту ученицу, вторая бьет ее, в том числе ногами. В какой-то момент к ним подключается третья участница. Вокруг видны другие подростки. Разнимает драку мальчик: он отводит нападавшую за руку в сторону. "По информации в СМИ об избиении несовершеннолетней группой подростков организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону. В ситуации также разбирается прокуратура Орджоникидзевского района. Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе взаимодействие структур с учащимися школ.
https://ria.ru/20250506/samara-2015273954.html
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пермь
россия
орджоникидзевский район
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пермь, россия, орджоникидзевский район, следственный комитет россии (ск рф), общество
Пермь, Россия, Орджоникидзевский район, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК начал проверку после сообщений об избиении школьницы в Перми

СК и прокуратура начали проверки после сообщений об избиении школьницы в Перми

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 мая - РИА Новости. СК и прокуратура начали проверки после появления видео избиения группой подростков школьницы в Перми.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось снятое в мае в микрорайоне Гайва видео драки школьниц. Уточнялось, что 14-летние девочки били 13-летнюю "соперницу" якобы из-за мальчика. На кадрах видно, как одна школьница держит одетую в спортивную кофту ученицу, вторая бьет ее, в том числе ногами. В какой-то момент к ним подключается третья участница. Вокруг видны другие подростки. Разнимает драку мальчик: он отводит нападавшую за руку в сторону.
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"По информации в СМИ об избиении несовершеннолетней группой подростков организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
В ситуации также разбирается прокуратура Орджоникидзевского района. Ведомство оценит работу субъектов системы профилактики, в том числе взаимодействие структур с учащимися школ.
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