Рейтинг@Mail.ru
В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 12.05.2025 (обновлено: 11:00 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/proverka-2016418373.html
В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды
В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды - РИА Новости, 12.05.2025
В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды
Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия с 9 мая горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморья, сообщает краевое надзорное... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:05:00+03:00
2025-05-12T11:00:00+03:00
происшествия
кировский район
примтеплоэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016442163_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_fbdf703b1f74db7234977101f30fa329.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия с 9 мая горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморья, сообщает краевое надзорное ведомство. "Установлено, что с 9 мая 2025 года более 1 тысячи жителей 11 многоквартирных домов в курортном поселке Горные Ключи остаются без горячего водоснабжения. На место выехал представитель надзорного ведомства, а также начальник теплового района "Горноключевской" Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку. Проводятся аварийные работы. Прокуратура внесла директору Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" представление, виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по статье "Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами".
https://ria.ru/20250507/moskva-1787349847.html
https://ria.ru/20241212/nahodka-1988728226.html
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016442163_107:0:1280:880_1920x0_80_0_0_99830476812abedb5a4e87faa8263bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, примтеплоэнерго
Происшествия, Кировский район, Примтеплоэнерго
В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды

В Кировском районе Приморья более тысячи человек остаются без горячей воды

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудник прокуратуры проводит проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморского края
Сотрудник прокуратуры проводит проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Сотрудник прокуратуры проводит проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморского края
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия с 9 мая горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморья, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Установлено, что с 9 мая 2025 года более 1 тысячи жителей 11 многоквартирных домов в курортном поселке Горные Ключи остаются без горячего водоснабжения. На место выехал представитель надзорного ведомства, а также начальник теплового района "Горноключевской" Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго", - говорится в сообщении.
Отключение горячей воды в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Отключение горячей воды в Москве: график и сроки, телефоны горячей линии
7 мая, 19:14
Прокуратура организовала проверку. Проводятся аварийные работы.
Прокуратура внесла директору Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" представление, виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по статье "Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами".
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Находке прекратили сброс неочищенных сточных вод в море
12 декабря 2024, 05:58
 
ПроисшествияКировский районПримтеплоэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала