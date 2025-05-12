В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды
В Кировском районе Приморья более тысячи человек остаются без горячей воды
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудник прокуратуры проводит проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморского края
Сотрудник прокуратуры проводит проверку по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отсутствия с 9 мая горячей воды в многоквартирных домах в Кировском районе Приморья, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Установлено, что с 9 мая 2025 года более 1 тысячи жителей 11 многоквартирных домов в курортном поселке Горные Ключи остаются без горячего водоснабжения. На место выехал представитель надзорного ведомства, а также начальник теплового района "Горноключевской" Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку. Проводятся аварийные работы.
Прокуратура внесла директору Лесозаводского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" представление, виновное лицо вызвано для возбуждения административного дела по статье "Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами".
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