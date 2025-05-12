https://ria.ru/20250512/prorok-2016556392.html

"Лондон сыпется": предсказания 13-летнего пророка, которые начали сбываться

"Лондон сыпется": предсказания 13-летнего пророка, которые начали сбываться - РИА Новости, 12.05.2025

"Лондон сыпется": предсказания 13-летнего пророка, которые начали сбываться

Слепой подросток Саша Сулин стал настоящей сенсацией в российском сегменте интернета. Его называют "мальчиком-Вангой" и приписывают невероятную точность... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:00:00+03:00

2025-05-12T19:00:00+03:00

2025-05-12T19:00:00+03:00

лондон

украина

сша

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Слепой подросток Саша Сулин стал настоящей сенсацией в российском сегменте интернета. Его называют "мальчиком-Вангой" и приписывают невероятную точность предсказаний. Что удивительно — часть его пророчеств о выборах в США и ситуации в мире уже начала сбываться. Правда ли этот необычный ребенок обладает даром предвидения или за всем стоит хорошо продуманный маркетинговый ход? И почему его мрачное предсказание о разрушении Лондона вызвало настоящую панику в британских соцсетях?Чудо-ребенок с тяжелой судьбойСаша Сулин родился раньше срока — семимесячным малышом. У его матери Елены случился резкий скачок давления, и врачи были вынуждены сделать экстренное кесарево сечение. Казалось, все шло нормально, но внезапно, буквально за ночь до выписки, произошла трагедия — ребенок полностью потерял зрение.Мать мальчика утверждает, что причиной слепоты стало кровоизлияние в мозг, вызвавшее тотальное отслоение сетчатки. По ее версии, это могло произойти из-за слишком длительного воздействия высокой дозы кислорода. Однако семья решила "не искать виноватых" и не выяснять точные причины трагедии.Долгое время малыш не мог даже держать голову, но затем произошел неожиданный скачок в развитии — к полутора годам Саша начал уверенно ходить и говорить короткими предложениями. Родители пытались спасти зрение сына — по словам матери, мальчику провели "13 больших и 24 маленькие операции", но после решили прекратить лечение.Первые признаки необычного дараНеобычные способности мальчика проявились еще в раннем детстве. Один из первых шокирующих случаев произошел в деревне, где жила семья. Саша внезапно начал плакать и кричать о смерти, когда в соседнем доме умирал человек."В тот момент наш сосед пытался доползти до двери, у него случился сердечный приступ. Когда человек умер и в деревне собрались люди, Саша был абсолютно спокоен, называл имена умершей жены и родителей соседа. Мы не знали этих имен, так как недавно переехали. Местные были потрясены", — рассказывает мать мальчика.После этого случая к ребенку начали обращаться за помощью. Но широкую известность он получил гораздо позже — когда сам попросил маму завести ему аккаунт в социальных сетях. Сегодня число его подписчиков перевалило за полмиллиона.Пророчества, которые сбылисьПользователи социальных сетей прозвали Сашу "мальчиком-Вангой" после того, как многие его предсказания начали сбываться. Самое удивительное, что еще в 2024 году он предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США, что действительно произошло в ноябре прошлого года.Мальчик также говорил о завершении специальной военной операции на Украине осенью-зимой 2024 года — с этим предсказанием он попал почти в точку. Конфликт перешел в иную фазу именно в это время, после сокращения американской военной помощи украинской стороне, о котором Саша также упоминал.Сейчас юный провидец делает новые прогнозы: он уверяет, что Россия в ближайшие пять лет завершит все военные конфликты и укрепит свой статус, а к середине века станет сильнейшим государством мира.Лондон под угрозойНаибольший резонанс вызвало мрачное предсказание Саши о судьбе британской столицы. "Лондон не затопит, он просто рассыплется. Все здания, которые там стоят, включая самые известные, могут вдруг разрушиться", — заявил мальчик.Это пророчество разошлось по интернету и даже попало в некоторые британские СМИ, вызвав настоящий переполох. Скептики указывают на отсутствие конкретных сроков катастрофы, что позволяет трактовать предсказание достаточно широко.Тем не менее геологи отмечают, что под Лондоном действительно существуют разломы земной коры, которые теоретически могут активизироваться. Впрочем, до сегодняшнего дня подобного в истории города не случалось.Загадочная жизнь юного провидцаО повседневной жизни Саши известно немного. Сейчас мальчик живет с матерью, отчимом Даниилом и младшим сводным братом Вильямом. Точный адрес и даже примерное местонахождение семья не разглашает — возможно, из соображений безопасности. Известно лишь, что семья много путешествует и недавно побывала в Эквадоре.Интересно, что сама мать мальчика не спешит называть его экстрасенсом. По ее мнению, потеряв зрение, Саша просто стал более чувствительным к окружающему миру и теперь воспринимает его глубже, чем обычные люди. В медицинских кругах феномен Саши объясняют развитием компенсаторных механизмов, которые часто возникают у людей, потерявших одно из чувств.Удивительная история "мальчика-Ванги" продолжает привлекать внимание миллионов. Время покажет, сбудутся ли его новые предсказания, или это лишь очередная красивая загадка интернета, разгадка которой окажется прозаичнее, чем мы предполагаем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, украина, сша