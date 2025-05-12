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В ГД внесли проект о о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе - РИА Новости, 12.05.2025
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23:55 12.05.2025 (обновлено: 23:56 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/proekt-2016587422.html
В ГД внесли проект о о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе
В ГД внесли проект о о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе - РИА Новости, 12.05.2025
В ГД внесли проект о о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе
Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается установить, что денежные средства, полученные РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:55:00+03:00
2025-05-12T23:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
евгений марченко
александр бородай
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается установить, что денежные средства, полученные супругом в ходе участия в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить статью 36 Семейного кодекса РФ пунктом 4, устанавливающим, что денежные средства, полученные супругом в связи с участием в специальной военной операции, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что после начала СВО участились случаи заключения браков с участниками спецоперации, мотивированные не созданием семьи и построением долгосрочных отношений, а корыстными целями получения доступа к значительным денежным выплатам. Добавляется, что такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения военнослужащим и приравненных к ним лиц соответствующих выплат, с последующим требованием о разделе полученных средств. "Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга", - сказано в тесте законопроекта. Кроме того подчеркивается, что для признания денежных выплат личным имуществом участника СВО будет достаточно представления официальных документов, подтверждающих факт участия гражданина в спецоперации и получения соответствующих выплат, независимо от его формального статуса. По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение направлено на защиту участников СВО, рискующих своей жизнью при исполнении воинского долга, от корыстных действий лиц, вступающих в брак исключительно с целью получения материальной выгоды, а также на предотвращение злоупотреблений институтом брака и семейным законодательством со стороны лиц, не имеющих намерения создавать семью, а преследующих цель получения доступа к денежным выплатам военнослужащих.
https://ria.ru/20250501/gosduma-2014521449.html
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общество, россия, евгений марченко, александр бородай, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Евгений Марченко, Александр Бородай, Госдума РФ
В ГД внесли проект о о запрете раздела выплат участникам СВО при разводе

Проект о запрете раздела выплат участникам СВО при расторжении брака внесен в ГД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай внесли на рассмотрение ГД законопроект, которым предлагается установить, что денежные средства, полученные супругом в ходе участия в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 36 Семейного кодекса РФ пунктом 4, устанавливающим, что денежные средства, полученные супругом в связи с участием в специальной военной операции, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, зарегистрированного после 24 февраля 2022 года", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что после начала СВО участились случаи заключения браков с участниками спецоперации, мотивированные не созданием семьи и построением долгосрочных отношений, а корыстными целями получения доступа к значительным денежным выплатам. Добавляется, что такие браки нередко расторгаются в короткие сроки после получения военнослужащим и приравненных к ним лиц соответствующих выплат, с последующим требованием о разделе полученных средств.
"Подобные действия представляют собой злоупотребление институтом брака и семейным законодательством, а также нарушают права участников СВО, рискующих своей жизнью при выполнении воинского долга", - сказано в тесте законопроекта.
Кроме того подчеркивается, что для признания денежных выплат личным имуществом участника СВО будет достаточно представления официальных документов, подтверждающих факт участия гражданина в спецоперации и получения соответствующих выплат, независимо от его формального статуса.
По мнению авторов инициативы, предлагаемое изменение направлено на защиту участников СВО, рискующих своей жизнью при исполнении воинского долга, от корыстных действий лиц, вступающих в брак исключительно с целью получения материальной выгоды, а также на предотвращение злоупотреблений институтом брака и семейным законодательством со стороны лиц, не имеющих намерения создавать семью, а преследующих цель получения доступа к денежным выплатам военнослужащих.
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