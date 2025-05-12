https://ria.ru/20250512/primore-2016420709.html
В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков
В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков - РИА Новости, 12.05.2025
В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков
Полиция в Приморье устанавливает личности граждан, которые завели анонимный Telegram-канал, где травят подростков из Находки и просят деньги за удаление... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:40:00+03:00
2025-05-12T08:40:00+03:00
2025-05-12T08:40:00+03:00
происшествия
технологии
находка
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Полиция в Приморье устанавливает личности граждан, которые завели анонимный Telegram-канал, где травят подростков из Находки и просят деньги за удаление оскорбительных постов. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Находке анонимный канал публикует фото подростков из Находки с оскорбительными подписями. При этом администраторы Telegram-канала якобы предлагают удалить эти посты за деньги, также можно предложить фото с описанием человека, которого хочешь унизить. Отмечалось, что на канале – уже почти 2 тысячи подписчиков. "В ходе мониторинга в социальной сети выявлен аккаунт, в котором распространяется порочащая несовершеннолетних информация и фотографии. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Приморскому краю проводят проверку, устанавливаются личности граждан, причастных к распространению противоправного контента", - сообщает краевое УМВД РФ.
https://ria.ru/20250419/primore-2012246454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, находка, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Технологии, Находка, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье ищут администраторов Telegram-канала, где травят подростков
Полиция в Приморье проверяет Telegram-канал, где травят подростков из Находки