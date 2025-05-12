https://ria.ru/20250512/prigovor-2016540999.html
Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries
Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries - РИА Новости, 12.05.2025
Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries
Суд приговорил жительницу Омска к 3 годам колонии за попытку хищения с маркетплейса Wildberries товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:19:00+03:00
2025-05-12T17:19:00+03:00
2025-05-12T17:19:00+03:00
происшествия
омск
россия
wildberries
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016538062_0:69:736:483_1920x0_80_0_0_f662b6cba4a1b16cc1d3b58455763323.jpg
ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Омска к 3 годам колонии за попытку хищения с маркетплейса Wildberries товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как отмечается, 33-летняя женщина обратила внимание на сбой в приложении в августе 2023 года, когда при оформлении заказа на маркетплейсе выбранный товар помечался как оплаченный. "Первоначально она заказала и забрала 765 товаров (предметы мебели, украшения, детские вещи) общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей, а потом еще осуществила заказ 580 товаров (ювелирных изделий, бытовой техники, одежды и прочего) на сумму свыше 14 миллионов рублей", – сообщило надзорное ведомство. Получить товары женщина не успела. Сотрудники маркетплейса обнаружили техническую ошибку и заблокировали ее аккаунт. Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". Вину омичка признала и выплатила 510 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. "Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, применив положения статьи 82 УК РФ, влекущие отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста", – пояснили в пресс-службе. Также суд обязал ее возместить причиненный продавцам ущерб.
https://ria.ru/20250225/omsk-2001498916.html
https://ria.ru/20240307/vfm-1931682524.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016538062_0:0:736:552_1920x0_80_0_0_ba9382864d95562ceb37c0bd67751836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, wildberries
Происшествия, Омск, Россия, Wildberries
Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries
Омичку осудили за попытку воровства у Wildberries товаров на 15 миллионов рублей
ОМСК, 12 мая - РИА Новости.
Суд приговорил жительницу Омска к 3 годам колонии за попытку хищения с маркетплейса Wildberries товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе
региональной прокуратуры.
Как отмечается, 33-летняя женщина обратила внимание на сбой в приложении в августе 2023 года, когда при оформлении заказа на маркетплейсе выбранный товар помечался как оплаченный.
"Первоначально она заказала и забрала 765 товаров (предметы мебели, украшения, детские вещи) общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей, а потом еще осуществила заказ 580 товаров (ювелирных изделий, бытовой техники, одежды и прочего) на сумму свыше 14 миллионов рублей", – сообщило надзорное ведомство.
Получить товары женщина не успела. Сотрудники маркетплейса обнаружили техническую ошибку и заблокировали ее аккаунт. Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". Вину омичка признала и выплатила 510 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.
"Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, применив положения статьи 82 УК РФ
, влекущие отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста", – пояснили в пресс-службе.
Также суд обязал ее возместить причиненный продавцам ущерб.