https://ria.ru/20250512/prigovor-2016540999.html

Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries

Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries - РИА Новости, 12.05.2025

Жительницу Омска осудили за попытку воровства товаров у Wildberries

Суд приговорил жительницу Омска к 3 годам колонии за попытку хищения с маркетплейса Wildberries товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:19:00+03:00

2025-05-12T17:19:00+03:00

2025-05-12T17:19:00+03:00

происшествия

омск

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ОМСК, 12 мая - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Омска к 3 годам колонии за попытку хищения с маркетплейса Wildberries товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как отмечается, 33-летняя женщина обратила внимание на сбой в приложении в августе 2023 года, когда при оформлении заказа на маркетплейсе выбранный товар помечался как оплаченный. "Первоначально она заказала и забрала 765 товаров (предметы мебели, украшения, детские вещи) общей стоимостью более 1,6 миллиона рублей, а потом еще осуществила заказ 580 товаров (ювелирных изделий, бытовой техники, одежды и прочего) на сумму свыше 14 миллионов рублей", – сообщило надзорное ведомство. Получить товары женщина не успела. Сотрудники маркетплейса обнаружили техническую ошибку и заблокировали ее аккаунт. Было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество". Вину омичка признала и выплатила 510 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. "Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, применив положения статьи 82 УК РФ, влекущие отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста", – пояснили в пресс-службе. Также суд обязал ее возместить причиненный продавцам ущерб.

https://ria.ru/20250225/omsk-2001498916.html

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происшествия, омск, россия, wildberries