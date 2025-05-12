Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 12.05.2025 (обновлено: 14:46 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016491037.html
Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке
Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 12.05.2025
Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке
Начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова осудили на три года по делу о получении взятки при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ),... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:41:00+03:00
2025-05-12T14:46:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова осудили на три года по делу о получении взятки при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова. Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... Приговором суда Гильфанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести миллионов рублей.По данным военных следователей, в 2021 году между госзаказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Подчеркивается, что выполнение работ должен был контролировать Гильфанов. Отмечается, что в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в один миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке

Суд дал три года лишения свободы главе филиала ВСК Гильфанову по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова осудили на три года по делу о получении взятки при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России.
«
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова. Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... Приговором суда Гильфанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести миллионов рублей.
По данным военных следователей, в 2021 году между госзаказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Подчеркивается, что выполнение работ должен был контролировать Гильфанов. Отмечается, что в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в один миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля 2024, 12:43
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала