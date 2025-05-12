https://ria.ru/20250512/prigovor-2016491037.html

Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке

Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке - РИА Новости, 12.05.2025

Суд вынес приговор главе филиала ВСК по делу о взятке

Начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова осудили на три года по делу о получении взятки при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ),... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:41:00+03:00

2025-05-12T14:41:00+03:00

2025-05-12T14:46:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) Дамира Гильфанова осудили на три года по делу о получении взятки при исполнении гособоронзаказа (ГОЗ), сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении СК России."Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника филиала "Строительное управление по Ленинградскому военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Дамира Гильфанова. Гильфанов признан виновным в получении взятки в крупном размере при выполнении государственных контрактов (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ)... Приговором суда Гильфанову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что для обеспечения приговора на имущество Гильфанова наложен арест на общую сумму более шести миллионов рублей.По данным военных следователей, в 2021 году между госзаказчиком и ООО "ТехноИнвестПсков" был заключен многомиллионный контракт на строительство объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса пансиона воспитанниц Минобороны России. Подчеркивается, что выполнение работ должен был контролировать Гильфанов. Отмечается, что в августе 2022 года Гильфанов получил от представителя ООО "ТехноИнвестПсков" взятку в один миллион рублей за подписание актов приемки выполненных работ.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)