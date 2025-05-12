https://ria.ru/20250512/prigovor-2016479780.html

Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры

Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры - РИА Новости, 12.05.2025

Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры

Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:49:00+03:00

2025-05-12T13:49:00+03:00

2025-05-12T15:19:00+03:00

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дед хасан (аслан усоян)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Судья Андрей Суворов приговорил фигурантов к срокам от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей, по ряду эпизодов уголовное преследование фигурантов было прекращено из-за истекших сроков давности. По этой же причине обвиняемым не могли назначить пожизненное наказание. Часть срока им предстоит провести в тюрьме, другую часть – в колонии строгого режима.Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. На скамье подсудимых 10 обвиняемых, хотя должно быть 11 – Григорий Рабинович не дожил до решения суда, его преследование прекратили.Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве."Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего Таганской ОПС схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра", - сообщила спецслужба.

https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html

https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

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московский городской суд, общество, западная европа, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дед хасан (аслан усоян), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)