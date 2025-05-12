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Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры - РИА Новости, 12.05.2025
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13:49 12.05.2025 (обновлено: 15:19 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016479780.html
Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры
Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры - РИА Новости, 12.05.2025
Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры
Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:49:00+03:00
2025-05-12T15:19:00+03:00
московский городской суд
общество
западная европа
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
дед хасан (аслан усоян)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Судья Андрей Суворов приговорил фигурантов к срокам от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей, по ряду эпизодов уголовное преследование фигурантов было прекращено из-за истекших сроков давности. По этой же причине обвиняемым не могли назначить пожизненное наказание. Часть срока им предстоит провести в тюрьме, другую часть – в колонии строгого режима.Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. На скамье подсудимых 10 обвиняемых, хотя должно быть 11 – Григорий Рабинович не дожил до решения суда, его преследование прекратили.Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве."Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего Таганской ОПС схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра", - сообщила спецслужба.
https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html
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московский городской суд, общество, западная европа, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), дед хасан (аслан усоян), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московский городской суд, Общество, Западная Европа, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Дед Хасан (Аслан Усоян), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры

Фигурантов дела Таганской ОПГ приговорили к срокам от 22 до 25 лет

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
Оглашение приговора членам ОПС Таганские. 12 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Андрей Суворов приговорил фигурантов к срокам от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей, по ряду эпизодов уголовное преследование фигурантов было прекращено из-за истекших сроков давности. По этой же причине обвиняемым не могли назначить пожизненное наказание. Часть срока им предстоит провести в тюрьме, другую часть – в колонии строгого режима.
Владимир Тебекин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
16 апреля, 17:37
Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. На скамье подсудимых 10 обвиняемых, хотя должно быть 11 – Григорий Рабинович не дожил до решения суда, его преследование прекратили.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек
18 февраля, 09:27
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
"Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего Таганской ОПС схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра", - сообщила спецслужба.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Калужской области раскрыли ОПГ, помогавшую мигрантам получать гражданство
11 марта, 11:03
 
Московский городской судОбществоЗападная ЕвропаРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Дед Хасан (Аслан Усоян)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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