Фигурантам дела Таганской ОПГ вынесли приговоры
Фигурантов дела Таганской ОПГ приговорили к срокам от 22 до 25 лет
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПС "Таганские". 12 мая 2025
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 22 до 25 лет фигурантов дела Таганской преступной группировки о создании преступного сообщества, участии в нем и организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Андрей Суворов приговорил фигурантов к срокам от 22 до 25 лет со штрафами в размере от 2 до 4 миллионов рублей, по ряду эпизодов уголовное преследование фигурантов было прекращено из-за истекших сроков давности. По этой же причине обвиняемым не могли назначить пожизненное наказание. Часть срока им предстоит провести в тюрьме, другую часть – в колонии строгого режима.
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Приговор вынесен на основе вердикта присяжных заседателей, дело рассматривалось с лета 2021 года. На скамье подсудимых 10 обвиняемых, хотя должно быть 11 – Григорий Рабинович не дожил до решения суда, его преследование прекратили.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
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Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
"Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего Таганской ОПС схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, гранатометы, огнеметы и гранаты), 36 килограммов взрывчатых веществ (гексоген и тротил), 4 часовых взрывателя типа "ВЗД", 3 пакета с часовыми электродетонаторами, 3 СВУ на основе пластида, свыше 15 тысяч патронов различного калибра", - сообщила спецслужба.