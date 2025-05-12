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Жителю Калуги, помогавшему телефонным мошенникам, грозит до пяти лет тюрьмы - РИА Новости, 12.05.2025
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12:27 12.05.2025
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Жителю Калуги, помогавшему телефонным мошенникам, грозит до пяти лет тюрьмы
Жителю Калуги, помогавшему телефонным мошенникам, грозит до пяти лет тюрьмы - РИА Новости, 12.05.2025
Жителю Калуги, помогавшему телефонным мошенникам, грозит до пяти лет тюрьмы
Калужанин, который за 700 долларов в неделю следил за работой оборудования телефонных мошенников, заключен под стражу по делу о мошенничестве, сообщает "МВД... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:27:00+03:00
2025-05-12T12:27:00+03:00
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калуга
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общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Калужанин, который за 700 долларов в неделю следил за работой оборудования телефонных мошенников, заключен под стражу по делу о мошенничестве, сообщает "МВД Медиа". Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы. УФСБ по Калужской области сообщало о задержании мужчины, причастного к предоставлению нелегальных услуг телефонной связи для мошенников. По данным ведомства, задержанный работал администратором семи устройств, использовавшихся для регистрации аккаунтов различных онлайн-сервисов. Телефонные номера, предоставляемые им для продажи виртуальных номеров на интернет-сервисах, фигурировали в 29 фактах мошеннических действий на территории РФ, сообщало УФСБ. "МВД Медиа" в понедельник сообщило, что администратор - 19-летний молодой человек. "В настоящее время следствие по уголовному делу по части 2 статьи 159 УК РФ продолжается. Фигурант заключен под стражу", - говорится в сообщении. Согласно УК РФ, максимальное наказание по инкриминируемой калужанину статье - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину – предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным "МВД Медиа", некоторое время назад молодой человек согласился на поступившее ему в мессенджере от неизвестного лица предложение подзаработать. По указанию анонимного работодателя он заселился в арендованную квартиру Калуге, где уже было установлено оборудование, которое онлайн-аферисты используют для активации и подмены своих номеров телефонов с целью хищения денег у граждан. "Согласно полученным инструкциям, подозреваемый стал обеспечивать бесперебойную работу этой техники и еженедельно получал на свою виртуальную банковскую карту от куратора около 700 долларов США в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении "МВД Медиа". Уточняется, что, по данным следствия, своей деятельностью молодой человек поспособствовал хищению у местной жительницы 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250418/moshenniki-2011982987.html
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россия, калуга, калужская область, общество
Россия, Калуга, Калужская область, Общество
Жителю Калуги, помогавшему телефонным мошенникам, грозит до пяти лет тюрьмы

Калужанину, помогавшему телефонным мошенникам за $700 в неделю, грозит до 5 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Калужанин, который за 700 долларов в неделю следил за работой оборудования телефонных мошенников, заключен под стражу по делу о мошенничестве, сообщает "МВД Медиа". Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
УФСБ по Калужской области сообщало о задержании мужчины, причастного к предоставлению нелегальных услуг телефонной связи для мошенников. По данным ведомства, задержанный работал администратором семи устройств, использовавшихся для регистрации аккаунтов различных онлайн-сервисов. Телефонные номера, предоставляемые им для продажи виртуальных номеров на интернет-сервисах, фигурировали в 29 фактах мошеннических действий на территории РФ, сообщало УФСБ.
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"МВД Медиа" в понедельник сообщило, что администратор - 19-летний молодой человек.
"В настоящее время следствие по уголовному делу по части 2 статьи 159 УК РФ продолжается. Фигурант заключен под стражу", - говорится в сообщении. Согласно УК РФ, максимальное наказание по инкриминируемой калужанину статье - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину – предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным "МВД Медиа", некоторое время назад молодой человек согласился на поступившее ему в мессенджере от неизвестного лица предложение подзаработать. По указанию анонимного работодателя он заселился в арендованную квартиру Калуге, где уже было установлено оборудование, которое онлайн-аферисты используют для активации и подмены своих номеров телефонов с целью хищения денег у граждан.
"Согласно полученным инструкциям, подозреваемый стал обеспечивать бесперебойную работу этой техники и еженедельно получал на свою виртуальную банковскую карту от куратора около 700 долларов США в качестве вознаграждения", - говорится в сообщении "МВД Медиа".
Уточняется, что, по данным следствия, своей деятельностью молодой человек поспособствовал хищению у местной жительницы 200 тысяч рублей.
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