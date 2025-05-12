https://ria.ru/20250512/prigovor-2016436773.html

Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге

Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 12.05.2025

Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге

Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:29:00+03:00

2025-05-12T10:29:00+03:00

2025-05-12T10:29:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщает суд. "Судом Сергею Кондакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с Кондакова в пользу страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" возмещение ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении. Суд установил, что с января по февраль 2024 года Кондаков переписывался с проживающим на Украине двоюродным братом своей бывшей супруги. "Откровенно рассказав о финансовых трудностях, Кондаков получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Осужденный согласился. Впоследствии в мессенджере Threema неизвестное лицо предложило Кондакову за вознаграждение в 500 долларов совершить диверсию на территории Новосибирской области – поджечь релейный шкаф, обеспечивающий работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей", - рассказали в суде. В ночь на 26 февраля 2024 года мужчина поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Процесс горения он снял на телефон и отправил видеозапись куратору. За диверсию он получил 46,9 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, отметили в суде. "Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО "РЖД" причинен ущерб в размере 575,853 тысячи рублей… Кондаков свою вину в совершении преступления признал полностью", - говорится в сообщении. Кондакова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Приговор пока не вступил в силу.

https://ria.ru/20241119/podzhog-1984552783.html

https://ria.ru/20250217/podrostki-1999756273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, новосибирская область, новосибирский областной суд, ржд