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Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 12.05.2025
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10:29 12.05.2025
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Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 12.05.2025
Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:29:00+03:00
2025-05-12T10:29:00+03:00
происшествия
россия
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новосибирская область
новосибирский областной суд
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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщает суд. "Судом Сергею Кондакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с Кондакова в пользу страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" возмещение ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении. Суд установил, что с января по февраль 2024 года Кондаков переписывался с проживающим на Украине двоюродным братом своей бывшей супруги. "Откровенно рассказав о финансовых трудностях, Кондаков получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Осужденный согласился. Впоследствии в мессенджере Threema неизвестное лицо предложило Кондакову за вознаграждение в 500 долларов совершить диверсию на территории Новосибирской области – поджечь релейный шкаф, обеспечивающий работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей", - рассказали в суде. В ночь на 26 февраля 2024 года мужчина поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Процесс горения он снял на телефон и отправил видеозапись куратору. За диверсию он получил 46,9 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, отметили в суде. "Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО "РЖД" причинен ущерб в размере 575,853 тысячи рублей… Кондаков свою вину в совершении преступления признал полностью", - говорится в сообщении. Кондакова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20241119/podzhog-1984552783.html
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происшествия, россия, украина, новосибирская область, новосибирский областной суд, ржд
Происшествия, Россия, Украина, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, РЖД
Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге

Житель Новосибирской области получил 10 лет колонии за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщает суд.
"Судом Сергею Кондакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с Кондакова в пользу страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" возмещение ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Жителю Петербурга вынесли приговор по делу о поджоге релейных шкафов
19 ноября 2024, 11:30
Суд установил, что с января по февраль 2024 года Кондаков переписывался с проживающим на Украине двоюродным братом своей бывшей супруги.
"Откровенно рассказав о финансовых трудностях, Кондаков получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Осужденный согласился. Впоследствии в мессенджере Threema неизвестное лицо предложило Кондакову за вознаграждение в 500 долларов совершить диверсию на территории Новосибирской области – поджечь релейный шкаф, обеспечивающий работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей", - рассказали в суде.
В ночь на 26 февраля 2024 года мужчина поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Процесс горения он снял на телефон и отправил видеозапись куратору. За диверсию он получил 46,9 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, отметили в суде.
"Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО "РЖД" причинен ущерб в размере 575,853 тысячи рублей… Кондаков свою вину в совершении преступления признал полностью", - говорится в сообщении.
Кондакова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Приговор пока не вступил в силу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Нижегородской области подростки пытались поджечь релейные шкафы
17 февраля, 09:32
 
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