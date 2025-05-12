Жителю Новосибирской области дали срок за диверсию на железной дороге
Житель Новосибирской области получил 10 лет колонии за поджог релейного шкафа
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы местного жителя Сергея Кондакова за диверсию в виде поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщает суд.
"Судом Сергею Кондакову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием первых двух лет шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с Кондакова в пользу страхового публичного акционерного общества "Ингосстрах" возмещение ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что с января по февраль 2024 года Кондаков переписывался с проживающим на Украине двоюродным братом своей бывшей супруги.
"Откровенно рассказав о финансовых трудностях, Кондаков получил от бывшего родственника предложение познакомиться с человеком, готовым помочь с заработком. Осужденный согласился. Впоследствии в мессенджере Threema неизвестное лицо предложило Кондакову за вознаграждение в 500 долларов совершить диверсию на территории Новосибирской области – поджечь релейный шкаф, обеспечивающий работу систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожных путей", - рассказали в суде.
В ночь на 26 февраля 2024 года мужчина поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Иня-Восточная и Мочище Западно-Сибирской железной дороги. Процесс горения он снял на телефон и отправил видеозапись куратору. За диверсию он получил 46,9 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, отметили в суде.
"Противоправные действия Кондакова создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте, привели к задержке движения поездов. ОАО "РЖД" причинен ущерб в размере 575,853 тысячи рублей… Кондаков свою вину в совершении преступления признал полностью", - говорится в сообщении.
Кондакова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ (поджог, направленный на повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Приговор пока не вступил в силу.
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