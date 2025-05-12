Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву
Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПГ "Таганские"
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПГ "Таганские"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, которого признали, в том числе, причастным к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна), сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин.
"Приговор будет обжалован, в том числе из-за назначенного срока и допущенных процессуальных нарушений", - рассказал собеседник агентства.
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
16 апреля, 17:37
Сегодня Мосгорсуд на основе вердикта присяжных заседателей приговорил Жирноклеева к 25 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 22 до 25 лет. Дело рассматривалось с лета 2021 года.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек
18 февраля, 09:27
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.