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Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву - РИА Новости, 12.05.2025
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14:30 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/prigovor--2016489494.html
Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву
Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву - РИА Новости, 12.05.2025
Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву
Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, которого признали, в том числе, причастным к убийству криминального авторитета Деда... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:30:00+03:00
2025-05-12T14:30:00+03:00
москва
россия
западная европа
дед хасан (аслан усоян)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, которого признали, в том числе, причастным к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна), сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин. "Приговор будет обжалован, в том числе из-за назначенного срока и допущенных процессуальных нарушений", - рассказал собеседник агентства. Сегодня Мосгорсуд на основе вердикта присяжных заседателей приговорил Жирноклеева к 25 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 22 до 25 лет. Дело рассматривалось с лета 2021 года. Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных. Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали. Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
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москва, россия, западная европа, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), общество
Москва, Россия, Западная Европа, Дед Хасан (Аслан Усоян), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Защита обжалует приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву

Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыОглашение приговора членам ОПГ "Таганские"
Оглашение приговора членам ОПГ Таганские - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Оглашение приговора членам ОПГ "Таганские"
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Защита обжалует 25-летний приговор главарю Таганской ОПГ Игорю Жирноклееву, которого признали, в том числе, причастным к убийству криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна), сообщил РИА Новости его адвокат Марк Каверзин.
"Приговор будет обжалован, в том числе из-за назначенного срока и допущенных процессуальных нарушений", - рассказал собеседник агентства.
Владимир Тебекин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
16 апреля, 17:37
Сегодня Мосгорсуд на основе вердикта присяжных заседателей приговорил Жирноклеева к 25 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 22 до 25 лет. Дело рассматривалось с лета 2021 года.
Ранее присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки и причастен к убийству адвоката Натальи Вавилиной и криминального авторитета Деда Хасана. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Бурятии задержали членов ОПГ, похитивших трех человек
18 февраля, 09:27
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей
20 марта, 17:06
 
МоскваРоссияЗападная ЕвропаДед Хасан (Аслан Усоян)Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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