https://ria.ru/20250512/pravitelstvo-2016440404.html

Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения

Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения - РИА Новости, 12.05.2025

Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения

Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:48:00+03:00

2025-05-12T10:48:00+03:00

2025-05-12T10:58:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма. "С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

https://ria.ru/20250430/patrushev-2014315842.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин