Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения
Мишустин: на поддержку производителей судов направят 500 млрд рублей
© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкКорабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода
Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.
"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.