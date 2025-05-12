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Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения - РИА Новости, 12.05.2025
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10:48 12.05.2025 (обновлено: 10:58 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/pravitelstvo-2016440404.html
Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения
Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения - РИА Новости, 12.05.2025
Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения
Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:48:00+03:00
2025-05-12T10:58:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма. "С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит 500 миллиардов рублей на развитие судостроения

Мишустин: на поддержку производителей судов направят 500 млрд рублей

© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкКорабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода
Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Корабль в цехе строительства малых судов Ярославского судостроительного завода. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Правительство России в ближайшие шесть лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.
"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие шесть лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Патрушев рассказал о проекте развития судостроительной промышленности
30 апреля, 12:36
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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