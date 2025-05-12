https://ria.ru/20250512/pravitelstvo--2016441650.html

Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года - РИА Новости, 12.05.2025

Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:54:00+03:00

2025-05-12T10:54:00+03:00

2025-05-12T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С учетом различных вызовов правительство актуализировало стратегию развития судостроительной промышленности. Документ подготовлен и утвержден с горизонтом планирования до 2050 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что в документе обозначены конкретные показатели по наращиванию производственных мощностей, строительству новых верфей, увеличению загрузки предприятий. Кроме того, стратегия содержит ориентиры по расширению программ научных исследований и разработок, повышению инвестиционной привлекательности этой сферы, устранению избыточных административных барьеров, уточнил премьер. "Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе и по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", - подчеркнул Мишустин."Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе и по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", - подчеркнул Мишустин.По его словам, важно обеспечить максимальный уровень локализации строительства кораблей, судов, морской техники, а также выйти на высокие темпы создания конкурентоспособной продукции."Для этого необходимо сформировать детальный перечень всех мероприятий, которые позволят обеспечить эффективную организацию производств как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов. И особое внимание уделить комплектованию кадров", - заявил премьер.Согласно обновленной стратегии, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%, отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Среди целей стратегии - обеспечить выполнение государственного оборонного заказа, увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050 году.Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается увеличить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году, уточнили в правительстве. Число судов, курсирующих по Северному морскому пути, предстоит увеличить до 51 к 2036 году и до 135 - к 2050 году. Кроме того, стоит цель обеспечить импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования. Согласно обновленной стратегии, к 2036 году половина такой продукции должна выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.

https://ria.ru/20250512/pravitelstvo-2016440404.html

https://ria.ru/20250128/sudostroenie-1995964094.html

https://ria.ru/20250421/sudostroenie-2012612138.html

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россия, михаил мишустин, экономика