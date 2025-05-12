https://ria.ru/20250512/pozhary-2016423639.html
В Забайкалье тушат 32 природных пожара
В Забайкалье тушат 32 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2025
В Забайкалье тушат 32 природных пожара
Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:13:00+03:00
2025-05-12T09:13:00+03:00
2025-05-12T09:13:00+03:00
происшествия
забайкальский край
природные пожары в россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_eb43182e941854f36ce912ac8092d483.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. "По состоянию на утро 12 мая в Забайкальском крае... действуют 32 лесных пожара на площади 340 тысяч гектаров... (из них - ред.) локализованы восемь лесных пожаров на площади порядка 115 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы около 1,5 тысячи человек и 216 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049825_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_79191f8726267940987eb2659dabf224.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Забайкальский край, Природные пожары в России, Россия
В Забайкалье тушат 32 природных пожара
В Забайкалье тушат 32 природных пожара на площади 340 тысяч гектаров