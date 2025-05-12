https://ria.ru/20250512/pozhary-2016423639.html

В Забайкалье тушат 32 природных пожара

В Забайкалье тушат 32 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2025

В Забайкалье тушат 32 природных пожара

Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:13:00+03:00

2025-05-12T09:13:00+03:00

2025-05-12T09:13:00+03:00

происшествия

забайкальский край

природные пожары в россии

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. "По состоянию на утро 12 мая в Забайкальском крае... действуют 32 лесных пожара на площади 340 тысяч гектаров... (из них - ред.) локализованы восемь лесных пожаров на площади порядка 115 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы около 1,5 тысячи человек и 216 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, природные пожары в россии, россия