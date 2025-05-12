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В Забайкалье тушат 32 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2025
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В Забайкалье тушат 32 природных пожара
В Забайкалье тушат 32 природных пожара - РИА Новости, 12.05.2025
В Забайкалье тушат 32 природных пожара
Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:13:00+03:00
2025-05-12T09:13:00+03:00
происшествия
забайкальский край
природные пожары в россии
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона. "По состоянию на утро 12 мая в Забайкальском крае... действуют 32 лесных пожара на площади 340 тысяч гектаров... (из них - ред.) локализованы восемь лесных пожаров на площади порядка 115 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. В тушении задействованы около 1,5 тысячи человек и 216 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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происшествия, забайкальский край, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Забайкальский край, Природные пожары в России, Россия
В Забайкалье тушат 32 природных пожара

В Забайкалье тушат 32 природных пожара на площади 340 тысяч гектаров

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПриродный пожар в Забайкальском крае
Природный пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Природный пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Тридцать два природных пожара на площади 340 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
"По состоянию на утро 12 мая в Забайкальском крае... действуют 32 лесных пожара на площади 340 тысяч гектаров... (из них - ред.) локализованы восемь лесных пожаров на площади порядка 115 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы около 1,5 тысячи человек и 216 единиц техники.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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