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В СНТ в Забайкалье сгорели шесть дачных домов - РИА Новости, 12.05.2025
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19:24 12.05.2025
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В СНТ в Забайкалье сгорели шесть дачных домов
В СНТ в Забайкалье сгорели шесть дачных домов - РИА Новости, 12.05.2025
В СНТ в Забайкалье сгорели шесть дачных домов
Шесть дачных домов и 20 строений, по предварительным данным, сгорели при пожаре в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:24:00+03:00
2025-05-12T19:24:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Шесть дачных домов и 20 строений, по предварительным данным, сгорели при пожаре в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России. В субботу ведомство сообщало о пожаре в СНТ "Малиновка": забайкалец проводил работы угловой шлифовальной машинкой, искры попали на сухую траву, сильный ветер мгновенно увеличил площадь пожара и огонь перекинулся на лес. В понедельник краевая прокуратура уточнила, что, предварительно, 50-летний местный житель использовал углошлифовальную машину для резки металла при строительстве забора, огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках в "Малиновке". "По предварительным данным, в результате пожара (в дачном кооперативе "Малиновка" - ред.) огнем уничтожены 20 строений, шесть дачных домов. Пожар прошел по 50 дачным участкам", - сообщил собеседник агентства. В понедельник краевая прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в поджоге дачного кооператива "Малиновка". Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников рассказал РИА Новости, что статью подозреваемого в поджоге переквалифицировали на более тяжкую. Сейчас фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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происшествия, россия, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СНТ в Забайкалье сгорели шесть дачных домов

МЧС: в СНТ Малиновка в Забайкалье сгорели шесть дачных домов и 20 построек

© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramПоследствия возгорания дачных строений в СНТ "Малиновка" в Забайкалье
Последствия возгорания дачных строений в СНТ Малиновка в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Последствия возгорания дачных строений в СНТ "Малиновка" в Забайкалье
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая - РИА Новости. Шесть дачных домов и 20 строений, по предварительным данным, сгорели при пожаре в дачном кооперативе "Малиновка" в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.
В субботу ведомство сообщало о пожаре в СНТ "Малиновка": забайкалец проводил работы угловой шлифовальной машинкой, искры попали на сухую траву, сильный ветер мгновенно увеличил площадь пожара и огонь перекинулся на лес. В понедельник краевая прокуратура уточнила, что, предварительно, 50-летний местный житель использовал углошлифовальную машину для резки металла при строительстве забора, огонь уничтожил и повредил имущество не менее чем на 40 дачных участках в "Малиновке".
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramПоследствия возгорания дачных строений в СНТ "Малиновка" в Забайкалье
Последствия возгорания дачных строений в СНТ Малиновка в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Последствия возгорания дачных строений в СНТ "Малиновка" в Забайкалье
"По предварительным данным, в результате пожара (в дачном кооперативе "Малиновка" - ред.) огнем уничтожены 20 строений, шесть дачных домов. Пожар прошел по 50 дачным участкам", - сообщил собеседник агентства.
В понедельник краевая прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в поджоге дачного кооператива "Малиновка". Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников рассказал РИА Новости, что статью подозреваемого в поджоге переквалифицировали на более тяжкую. Сейчас фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Последствия пожара в СНТ Малиновка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Статью подозреваемого в поджоге дач в Забайкалье переквалифицировали
Вчера, 06:23
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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