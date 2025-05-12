https://ria.ru/20250512/pozhar-2016478723.html

В Красноярском крае завели дело после крупного пожара в селе

В Красноярском крае завели дело после крупного пожара в селе - РИА Новости, 12.05.2025

В Красноярском крае завели дело после крупного пожара в селе

Уголовное дело о халатности возбуждено после крупного апрельского пожара в красноярском селе Таежное, где огонь уничтожил семь домов, лишив жилья 10 человек,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:47:00+03:00

2025-05-12T13:47:00+03:00

2025-05-12T14:09:00+03:00

красноярский край

россия

канский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено после крупного апрельского пожара в красноярском селе Таежное, где огонь уничтожил семь домов, лишив жилья 10 человек, сообщает в понедельник краевая прокуратура. В конце апреля в МЧС РФ сообщали о возгорании жилых домов в селе Таежное Канского района Красноярского края. Площадь пожара составляла 900 квадратных метров. Также ранее краевая прокуратура сообщила о пяти сгоревших жилых домах. По данным ведомства, пожар произошел из-за короткого замыкания соприкоснувшихся провисших проводов. От искр загорелась сухая трава под воздушной линией, которая находилась рядом с жилыми домами села Таежное. "Сотрудники филиала ПАО "Россети-Сибирь" – "Красноярскэнерго" не провели техническое и оперативное обслуживание воздушной линии, что привело к возгоранию. В результате бездействия работников акционерного общества уничтожены семь домов, жилья лишились 10 человек. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что огонь тогда распространился из-за ветра на хозпостройки и домовладения трех улиц.

https://ria.ru/20250511/pozhar-2016309031.html

https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html

красноярский край

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красноярский край, россия, канский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярскэнерго, общество