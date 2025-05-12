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Российского посла вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025
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12:24 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html
Российского посла вызвали в МИД Польши
Российского посла вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Польши
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. РИА Новости, 12.05.2025
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россия
сергей андреев
мид польши
в мире
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
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россия, сергей андреев, мид польши, в мире
Россия, Сергей Андреев, МИД Польши, В мире
Российского посла вызвали в МИД Польши

Российского посла Андреева вызвали в МИД Польши на 15:00 (16:00 мск)

© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : MFA of Poland
Здание МИД Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс.
"Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
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