https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html

Российского посла вызвали в МИД Польши

Российского посла вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025

Российского посла вызвали в МИД Польши

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:24:00+03:00

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россия

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей андреев, мид польши, в мире