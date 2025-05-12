https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html
Российского посла вызвали в МИД Польши
Российского посла вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Польши
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:24:00+03:00
2025-05-12T12:24:00+03:00
2025-05-12T12:24:00+03:00
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей андреев, мид польши, в мире
Россия, Сергей Андреев, МИД Польши, В мире
Российского посла вызвали в МИД Польши
Российского посла Андреева вызвали в МИД Польши на 15:00 (16:00 мск)