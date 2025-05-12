https://ria.ru/20250512/poshliny-2016461991.html

Эксперт оценил договоренность США и КНР по снижению пошлин

Эксперт оценил договоренность США и КНР по снижению пошлин - РИА Новости, 12.05.2025

Эксперт оценил договоренность США и КНР по снижению пошлин

Договоренность США и КНР по снижению пошлин против друг друга на 90 дней благоприятно скажется на мировой экономике и торговле, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:44:00+03:00

2025-05-12T12:44:00+03:00

2025-05-12T12:44:00+03:00

экономика

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Договоренность США и КНР по снижению пошлин против друг друга на 90 дней благоприятно скажется на мировой экономике и торговле, прокомментировал РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "В целом текущий компромисс в торговой войне однозначно благоприятен для роста экономики. Мы не ожидали мировой рецессии ранее, и если торговый компромисс сохранится, тем более не ожидаем", - сообщил Кононов. "Снижение пошлин означает, что ожидаемый объем мировой торговли становится ближе к тому, который ожидался на этот год до введения всех пошлин", - добавил он. Однако пошлины в 30% на все товары из Китая все еще очень велики, и, по словам эксперта, Поднебесная будет продолжать реэкспортировать товары в США через третьи страны. "Кроме того, США пока так и не объявили условия "отраслевых" пошлин, которые ожидаются в ближайшие 2-3 месяца", - обратил внимание Кононов. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html

китай

сша

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экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире