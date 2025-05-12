https://ria.ru/20250512/poshliny-2016449892.html

США и Китай заключили торговую сделку

США и Китай заключили торговую сделку - РИА Новости, 12.05.2025

США и Китай заключили торговую сделку

Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:30:00+03:00

2025-05-12T11:30:00+03:00

2025-05-12T12:00:00+03:00

экономика

китай

сша

женева (город)

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем сайте.С 10 по 11 мая стороны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Китая выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент.Штаты обязались:Китай согласился:Таким образом, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.Со своей стороны, Бессент заявил, что США и КНР не желают разрыва экономических отношений между странами.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

https://ria.ru/20250509/tramp-2016048522.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

китай

сша

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, сша, женева (город), скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт