США и Китай заключили торговую сделку
Минкоммерции КНР: Пекин и Вашингтон отменят 115% дополнительных пошлин
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем сайте.
С 10 по 11 мая стороны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Китая выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент.
Штаты обязались:
- отменить 91% пошлин, введенных на китайские товары по указам № 14259 и № 14266 в апреле;
- внести поправки в 34-процентный тариф, принятый указом № 14257 от 2 апреля: действие 24-процентной пошлины приостановят на 90 дней, десятипроцентную — сохранят.
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Китай согласился:
- отменить 91% ответных пошлин на американские товары;
- приостановить действие 24-процентного тарифа на 90 дней, сохранить оставшиеся десять процентов;
- отказаться от нетарифных контрмер.
Таким образом, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.
Со своей стороны, Бессент заявил, что США и КНР не желают разрыва экономических отношений между странами.