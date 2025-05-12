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США и Китай заключили торговую сделку - РИА Новости, 12.05.2025
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11:30 12.05.2025 (обновлено: 12:00 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/poshliny-2016449892.html
США и Китай заключили торговую сделку
США и Китай заключили торговую сделку - РИА Новости, 12.05.2025
США и Китай заключили торговую сделку
Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем... РИА Новости, 12.05.2025
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2025-05-12T12:00:00+03:00
экономика
китай
сша
женева (город)
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем сайте.С 10 по 11 мая стороны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Китая выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент.Штаты обязались:Китай согласился:Таким образом, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.Со своей стороны, Бессент заявил, что США и КНР не желают разрыва экономических отношений между странами.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html
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китай
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экономика, китай, сша, женева (город), скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Женева (город), Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
США и Китай заключили торговую сделку

Минкоммерции КНР: Пекин и Вашингтон отменят 115% дополнительных пошлин

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая . Архивное фото
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ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости. Пекин и Вашингтон по итогам встречи в Женеве заключили торговую сделку, договорившись отменить 115% дополнительных пошлин, сообщило Минкоммерции КНР на своем сайте.
С 10 по 11 мая стороны провели в Швейцарии переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором от Китая выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, от США — министр финансов Скотт Бессент.
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7 мая, 04:33
Штаты обязались:
  • отменить 91% пошлин, введенных на китайские товары по указам № 14259 и № 14266 в апреле;
  • внести поправки в 34-процентный тариф, принятый указом № 14257 от 2 апреля: действие 24-процентной пошлины приостановят на 90 дней, десятипроцентную — сохранят.
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Трамп призвал Китай открыть свой рынок для США
9 мая, 14:45
Китай согласился:
  • отменить 91% ответных пошлин на американские товары;
  • приостановить действие 24-процентного тарифа на 90 дней, сохранить оставшиеся десять процентов;
  • отказаться от нетарифных контрмер.
Таким образом, Вашингтон снизит пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Действовать торговый режим будет 90 дней с 14 мая.
Со своей стороны, Бессент заявил, что США и КНР не желают разрыва экономических отношений между странами.
Покер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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4 мая, 20:06
 
ЭкономикаКитайСШАЖенева (город)Скотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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