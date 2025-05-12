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Иран заявил, что взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем - РИА Новости, 12.05.2025
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13:41 12.05.2025 (обновлено: 14:03 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/port-2016477407.html
Иран заявил, что взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем
Иран заявил, что взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем - РИА Новости, 12.05.2025
Иран заявил, что взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем
Взрыв в порту Бендер-Аббас и другие пожары в Иране не связаны с Израилем или каким-либо другим государством, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:41:00+03:00
2025-05-12T14:03:00+03:00
в мире
израиль
иран
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Взрыв в порту Бендер-Аббас и другие пожары в Иране не связаны с Израилем или каким-либо другим государством, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани."Однако, хотя мы никогда не переставали рассматривать версии, связанные с вопросами безопасности, и не утверждаем, что такого быть не могло, но сейчас у нас нет никаких доводов, указывающих на то, что это событие (взрыв в порту Шахид-Раджаи) было диверсией", - сказала она, отвечая на вопрос о возможной роли Израиля в произошедшем.Взрыв, как не раз заявляли власти Ирана, произошел из-за простой халатности, двух человек в связи с эти задержали, добавила представитель правительства."У нас также нет подтверждений того, что остальные пожары являются диверсией со стороны какого-либо другого государства", - сообщила Мохаджерани.МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали.После этого появлялись сообщения о взрыве на складах пиротехнической компании в центральном Иране в конце апреля, а также пожаре на фабрике картона неподалеку от иранской столице.
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в мире, израиль, иран, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Израиль, Иран, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Иран заявил, что взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем

Правительство Ирана: взрыв в порту в городе Бендер-Аббас не связан с Израилем

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / ISNA / Razieh Pudat
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
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ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Взрыв в порту Бендер-Аббас и другие пожары в Иране не связаны с Израилем или каким-либо другим государством, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Однако, хотя мы никогда не переставали рассматривать версии, связанные с вопросами безопасности, и не утверждаем, что такого быть не могло, но сейчас у нас нет никаких доводов, указывающих на то, что это событие (взрыв в порту Шахид-Раджаи) было диверсией", - сказала она, отвечая на вопрос о возможной роли Израиля в произошедшем.
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Взрыв, как не раз заявляли власти Ирана, произошел из-за простой халатности, двух человек в связи с эти задержали, добавила представитель правительства.
"У нас также нет подтверждений того, что остальные пожары являются диверсией со стороны какого-либо другого государства", - сообщила Мохаджерани.
МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали.
После этого появлялись сообщения о взрыве на складах пиротехнической компании в центральном Иране в конце апреля, а также пожаре на фабрике картона неподалеку от иранской столице.
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