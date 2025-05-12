Рейтинг@Mail.ru
Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016563699.html
Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули
Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули - РИА Новости, 12.05.2025
Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули
Вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернута, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:54:00+03:00
2025-05-12T18:54:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
сергей андреев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/58/1516815860_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_f1f23656bfd86703dcb8da33dd47c166.jpg
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернута, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев. "Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград. Мы не закрывались от польских граждан, в отличие от польских властей, которые больше двух лет уже как ввели запрет на въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями", - сказал Андреев в эфире "Соловьев Live". Как отметил посол, польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить "нормальное человеческое общение" граждан двух стран. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/58/1516815860_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_5c81da78843a4d1f06c0c6ff111e894c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев
Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули

Посол Андреев: совместная деятельность России и Польши на границе свернута

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернута, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев.
"Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград. Мы не закрывались от польских граждан, в отличие от польских властей, которые больше двух лет уже как ввели запрет на въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями", - сказал Андреев в эфире "Соловьев Live".
Как отметил посол, польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить "нормальное человеческое общение" граждан двух стран.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Здание МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Польши
Вчера, 12:24
 
В миреПольшаРоссияВаршаваСергей Андреев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала