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Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули

Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули - РИА Новости, 12.05.2025

Деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули

Вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернута, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:54:00+03:00

2025-05-12T18:54:00+03:00

2025-05-12T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Вся совместная деятельность России и Польши на границе Калининградской области в настоящее время свернута, заявил посол РФ в республике Сергей Андреев. "Все обнулено, заморожено, ликвидировано. Ни о каких контактах речи не идет. Разве что, поляки продолжают ездить в Калининград. Мы не закрывались от польских граждан, в отличие от польских властей, которые больше двух лет уже как ввели запрет на въезд в Польшу российских граждан с туристическими, культурными, научными, предпринимательскими целями", - сказал Андреев в эфире "Соловьев Live". Как отметил посол, польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить "нормальное человеческое общение" граждан двух стран. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

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