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Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран - РИА Новости, 12.05.2025
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран
Прогноз развития российско-польских отношений пока неутешительный, польские элиты охвачены русофобией, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:09:00+03:00
2025-05-12T18:09:00+03:00
2025-05-12T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прогноз развития российско-польских отношений пока неутешительный, польские элиты охвачены русофобией, заявил посол России в Польше Сергей Андреев."Пока неутешительный. Никаких признаков того, что здесь возьмутся за ум и будут смотреть на перспективу, не заботиться только о сиюминутных политических интересах, пока не видать", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам посла, в настоящее время русофобия охватывает политические элиты Польши, основные средства массовой информации, а также ведущие академические учреждения.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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россия, в мире, польша, варшава, сергей андреев
Россия, В мире, Польша, Варшава, Сергей Андреев
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран
Посол Андреев назвал прогноз развития отношений России с Польшей неутешительным