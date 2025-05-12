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Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран - РИА Новости, 12.05.2025
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18:09 12.05.2025 (обновлено: 18:31 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016557294.html
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран - РИА Новости, 12.05.2025
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран
Прогноз развития российско-польских отношений пока неутешительный, польские элиты охвачены русофобией, заявил посол России в Польше Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:09:00+03:00
2025-05-12T18:31:00+03:00
россия
в мире
польша
варшава
сергей андреев
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прогноз развития российско-польских отношений пока неутешительный, польские элиты охвачены русофобией, заявил посол России в Польше Сергей Андреев."Пока неутешительный. Никаких признаков того, что здесь возьмутся за ум и будут смотреть на перспективу, не заботиться только о сиюминутных политических интересах, пока не видать", - сказал он в эфире "Соловьев Live".По словам посла, в настоящее время русофобия охватывает политические элиты Польши, основные средства массовой информации, а также ведущие академические учреждения.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016521481.html
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россия, в мире, польша, варшава, сергей андреев
Россия, В мире, Польша, Варшава, Сергей Андреев
Российский посол в Польше оценил перспективы отношений двух стран

Посол Андреев назвал прогноз развития отношений России с Польшей неутешительным

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Прогноз развития российско-польских отношений пока неутешительный, польские элиты охвачены русофобией, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
"Пока неутешительный. Никаких признаков того, что здесь возьмутся за ум и будут смотреть на перспективу, не заботиться только о сиюминутных политических интересах, пока не видать", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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По словам посла, в настоящее время русофобия охватывает политические элиты Польши, основные средства массовой информации, а также ведущие академические учреждения.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявляли, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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