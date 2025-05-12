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Россия может закрыть одно из польских консульств в качестве ответной меры - РИА Новости, 12.05.2025
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16:47 12.05.2025 (обновлено: 16:56 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016530779.html
Россия может закрыть одно из польских консульств в качестве ответной меры
Россия может закрыть одно из польских консульств в качестве ответной меры - РИА Новости, 12.05.2025
Россия может закрыть одно из польских консульств в качестве ответной меры
Ответ Москвы на закрытие генконсульства России в Кракове, скорее всего, будет заключаться в закрытии одного из польских консульств в РФ, заявил журналистам... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:47:00+03:00
2025-05-12T16:56:00+03:00
россия
краков
в мире
польша
посольство россии в польше
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Ответ Москвы на закрытие генконсульства России в Кракове, скорее всего, будет заключаться в закрытии одного из польских консульств в РФ, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания МИД Польши, где ему вручили ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году."Будет ответ", - сказал Ордаш.Отвечая на вопрос, будет ли ответ Москвы заключаться в закрытии одного из польских консульств в России он ответил: "сейчас не могу сказать, но скорее всего так".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016504199.html
https://ria.ru/20250506/polsha-2015167437.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016457662.html
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россия, краков, в мире, польша, посольство россии в польше, радослав сикорский
Россия, Краков, В мире, Польша, Посольство России в Польше, Радослав Сикорский
Россия может закрыть одно из польских консульств в качестве ответной меры

РФ может закрыть консульство в Польше из-за закрытия генконсульства в Кракове

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Ответ Москвы на закрытие генконсульства России в Кракове, скорее всего, будет заключаться в закрытии одного из польских консульств в РФ, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания МИД Польши, где ему вручили ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году.
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"Будет ответ", - сказал Ордаш.
Отвечая на вопрос, будет ли ответ Москвы заключаться в закрытии одного из польских консульств в России он ответил: "сейчас не могу сказать, но скорее всего так".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
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После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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