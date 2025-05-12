https://ria.ru/20250512/polsha-2016513967.html

Российский дипломат прибыл в МИД Польши

Российский дипломат прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025

Российский дипломат прибыл в МИД Польши

Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:03:00+03:00

2025-05-12T16:03:00+03:00

2025-05-12T16:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове, передает корреспондент РИА Новости. Российский дипломат прибыл к зданию МИД Польши на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html

https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, варшава, радослав сикорский, мария захарова