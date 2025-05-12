https://ria.ru/20250512/polsha-2016513967.html
Российский дипломат прибыл в МИД Польши
Российский дипломат прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 12.05.2025
Российский дипломат прибыл в МИД Польши
Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:03:00+03:00
2025-05-12T16:03:00+03:00
2025-05-12T16:04:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове, передает корреспондент РИА Новости. Российский дипломат прибыл к зданию МИД Польши на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html
https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, варшава, радослав сикорский, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Российский дипломат прибыл в МИД Польши
Советник-посланник посольства России в Варшаве Ордаш прибыл в МИД Польши
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове, передает корреспондент РИА Новости.
Российский дипломат прибыл к зданию МИД Польши на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.