https://ria.ru/20250512/polsha-2016504199.html

Песков обвинил Польшу в русофобии

Песков обвинил Польшу в русофобии - РИА Новости, 12.05.2025

Песков обвинил Польшу в русофобии

Много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это - русофобская недружественная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:29:00+03:00

2025-05-12T15:29:00+03:00

2025-05-12T15:47:00+03:00

польша

в мире

россия

литва

дмитрий песков

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это - русофобская недружественная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского торгового цента, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел."Что касается различных обвинений, очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам, комментируя действия польских властей.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016435485.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html

польша

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, в мире, россия, литва, дмитрий песков, дональд туск