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Песков обвинил Польшу в русофобии - РИА Новости, 12.05.2025
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15:29 12.05.2025 (обновлено: 15:47 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016504199.html
Песков обвинил Польшу в русофобии
Песков обвинил Польшу в русофобии - РИА Новости, 12.05.2025
Песков обвинил Польшу в русофобии
Много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это - русофобская недружественная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:29:00+03:00
2025-05-12T15:47:00+03:00
польша
в мире
россия
литва
дмитрий песков
дональд туск
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это - русофобская недружественная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского торгового цента, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел."Что касается различных обвинений, очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам, комментируя действия польских властей.Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016435485.html
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польша, в мире, россия, литва, дмитрий песков, дональд туск
Польша, В мире, Россия, Литва, Дмитрий Песков, Дональд Туск
Песков обвинил Польшу в русофобии

Песков: Польша придерживается русофобской недружественной позиции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше, это - русофобская недружественная позиция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского торгового цента, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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Вчера, 10:21
"Что касается различных обвинений, очень много различных обвинений в адрес России озвучивается в Польше. Это часть, наверное, абсолютно русофобской, недружественной позиции по отношению к нашей стране", - сказал Песков журналистам, комментируя действия польских властей.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
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