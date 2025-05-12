https://ria.ru/20250512/polsha-2016503040.html

Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове

Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове

Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:27:00+03:00

2025-05-12T15:27:00+03:00

2025-05-12T15:35:00+03:00

краков

польша

россия

дмитрий песков

радослав сикорский

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове."Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам", - сказал Песков журналистам, комментируя это решение.

https://ria.ru/20250512/konsulstvo-2016480088.html

краков

польша

россия

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2025

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краков, польша, россия, дмитрий песков, радослав сикорский