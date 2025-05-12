https://ria.ru/20250512/polsha-2016503040.html
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:27:00+03:00
2025-05-12T15:27:00+03:00
2025-05-12T15:35:00+03:00
краков
польша
россия
дмитрий песков
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове."Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам", - сказал Песков журналистам, комментируя это решение.
https://ria.ru/20250512/konsulstvo-2016480088.html
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краков, польша, россия, дмитрий песков, радослав сикорский
Краков, Польша, Россия, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Песков: Польша выбирает враждебность и недружественность в отношении России