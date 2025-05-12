https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html

Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове

Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове

Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:22:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение. По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он. Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".

https://ria.ru/20250512/polsha-2016457662.html

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

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в мире, краков, польша, москва, мария захарова, радослав сикорский