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Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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12:22 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове
Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:22:00+03:00
2025-05-12T12:22:00+03:00
в мире
краков
польша
москва
мария захарова
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение. По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он. Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
https://ria.ru/20250512/polsha-2016457662.html
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
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в мире, краков, польша, москва, мария захарова, радослав сикорский
В мире, Краков, Польша, Москва, Мария Захарова, Радослав Сикорский
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове

МИД Польши: страна готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове

© Fotolia / seqoyaВид на Краков, Польша
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Fotolia / seqoya
Вид на Краков, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение.
По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он.
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российских дипломатов из консульства в Кракове признали персонами нон грата
12:20
Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
10:26
 
В миреКраковПольшаМоскваМария ЗахароваРадослав Сикорский
 
 
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