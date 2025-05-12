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МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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11:24 12.05.2025 (обновлено: 11:30 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:24:00+03:00
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россия
краков
в мире
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году."У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства."Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он.Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html
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польша, россия, краков, в мире, мид польши, радослав сикорский, калининград, иркутск
Польша, Россия, Краков, В мире, МИД Польши, Радослав Сикорский, Калининград, Иркутск
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове

МИД Польши ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelГенеральное консульство России в Кракове
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Генеральное консульство России в Кракове. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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"У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства.
"Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он.
Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.
Полицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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ПольшаРоссияКраковВ миреМИД ПольшиРадослав СикорскийКалининградИркутск
 
 
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