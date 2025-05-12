https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html

МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове

МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове

Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:24:00+03:00

2025-05-12T11:24:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году."У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства."Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он.Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, россия, краков, в мире, мид польши, радослав сикорский, калининград, иркутск