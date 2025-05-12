https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html

Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове

Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове

Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:17:00+03:00

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2025-05-12T11:17:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "У нас пока нет официального уведомления", - рассказал глава дипмиссии. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, польша, краков, радослав сикорский, сергей андреев