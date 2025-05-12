Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове
Посол Андреев: Польша не сообщила о закрытии генконсульства России в Кракове
© Getty Images / Anadolu/StringerПолицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Полицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"У нас пока нет официального уведомления", - рассказал глава дипмиссии.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году.
Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.
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