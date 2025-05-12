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Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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11:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016446850.html
Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове
Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове
Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:17:00+03:00
2025-05-12T11:17:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "У нас пока нет официального уведомления", - рассказал глава дипмиссии. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html
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в мире, россия, польша, краков, радослав сикорский, сергей андреев
В мире, Россия, Польша, Краков, Радослав Сикорский, Сергей Андреев
Польша не сообщала России о закрытии генконсульства в Кракове

Посол Андреев: Польша не сообщила о закрытии генконсульства России в Кракове

© Getty Images / Anadolu/StringerПолицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове
Полицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Stringer
Полицейский автомобиль у здания Генерального консульства России в Кракове. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
"У нас пока нет официального уведомления", - рассказал глава дипмиссии.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
10:26
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году.
Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.
Польша - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Польше пригрозили закрыть оставшиеся в стране российские консульства
5 декабря 2024, 15:46
 
В миреРоссияПольшаКраковРадослав СикорскийСергей Андреев
 
 
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