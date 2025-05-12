Рейтинг@Mail.ru
Польша закроет российское генконсульство в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 12.05.2025 (обновлено: 10:45 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016435485.html
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Польша закроет российское генконсульство в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:21:00+03:00
2025-05-12T10:45:00+03:00
в мире
польша
краков
россия
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове."В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.В минувшее воскресенье Туск заявил, что "точно знает", что крупный пожар на улице Марывильской "стал результатом поджога по заданию российских спецслужб". По его словам, часть исполнителей уже арестовано.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
польша
краков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, краков, россия, радослав сикорский
В мире, Польша, Краков, Россия, Радослав Сикорский
Польша закроет российское генконсульство в Кракове

Сикорский: Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
"В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.
В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
В минувшее воскресенье Туск заявил, что "точно знает", что крупный пожар на улице Марывильской "стал результатом поджога по заданию российских спецслужб". По его словам, часть исполнителей уже арестовано.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
10:26
 
В миреПольшаКраковРоссияРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала