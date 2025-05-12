https://ria.ru/20250512/polsha-2016435485.html
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Польша закроет российское генконсульство в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:21:00+03:00
2025-05-12T10:21:00+03:00
2025-05-12T10:45:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове."В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.В минувшее воскресенье Туск заявил, что "точно знает", что крупный пожар на улице Марывильской "стал результатом поджога по заданию российских спецслужб". По его словам, часть исполнителей уже арестовано.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
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в мире, польша, краков, россия, радослав сикорский
В мире, Польша, Краков, Россия, Радослав Сикорский
Польша закроет российское генконсульство в Кракове
Сикорский: Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове