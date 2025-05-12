В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве
Myśl Polska: украинские провокации в Варшаве 9 Мая вышли за рамки человечности
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В дерзость украинских провокаций в Варшаве на 9 Мая просто невозможно поверить, пишет один из редакторов Myśl Polska.
"Нельзя забывать о тех, кто в Третьей Речи Посполитой считается солдатами второго сорта, то есть о тех, кто шел на Берлин с Востока. Именно поэтому я поехал в Варшаву, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и монументу на мемориальном кладбище советских воинов. В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить", — указано в статье.
В материале также отмечается полное бездействие полиции, а обязанности по защите посетителей кладбища от украинских активистов и их польских сторонников взяли на себя члены партии "Фронт".
"Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция <…> Демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки. Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями", — упоминается в публикации.
Издание также приводит слова очевидца — политического активиста Анджея Лукавского, который подчеркнул, что это событие выходит за рамки человеческого понимания и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям.
Во время аналогичной церемонии на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут появились полицейские, которые оттеснили толпу, посол с сопровождающими покинули место нападения.