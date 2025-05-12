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В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве - РИА Новости, 12.05.2025
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03:13 12.05.2025 (обновлено: 10:39 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016406485.html
В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве
В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве - РИА Новости, 12.05.2025
В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве
В дерзость украинских провокаций в Варшаве на 9 Мая просто невозможно поверить, пишет один из редакторов Myśl Polska. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:13:00+03:00
2025-05-12T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В дерзость украинских провокаций в Варшаве на 9 Мая просто невозможно поверить, пишет один из редакторов Myśl Polska."Нельзя забывать о тех, кто в Третьей Речи Посполитой считается солдатами второго сорта, то есть о тех, кто шел на Берлин с Востока. Именно поэтому я поехал в Варшаву, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и монументу на мемориальном кладбище советских воинов. В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить", — указано в статье.В материале также отмечается полное бездействие полиции, а обязанности по защите посетителей кладбища от украинских активистов и их польских сторонников взяли на себя члены партии "Фронт"."Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция &lt;…&gt; Демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки. Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями", — упоминается в публикации.Издание также приводит слова очевидца — политического активиста Анджея Лукавского, который подчеркнул, что это событие выходит за рамки человеческого понимания и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям.Во время аналогичной церемонии на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут появились полицейские, которые оттеснили толпу, посол с сопровождающими покинули место нападения.
https://ria.ru/20250507/pribaltika-2015513955.html
https://ria.ru/20250503/nadoeli-2014732319.html
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в мире, польша, варшава, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Польша, Варшава, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Польше пришли в ужас от украинских провокаций на 9 Мая в Варшаве

Myśl Polska: украинские провокации в Варшаве 9 Мая вышли за рамки человечности

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В дерзость украинских провокаций в Варшаве на 9 Мая просто невозможно поверить, пишет один из редакторов Myśl Polska.
"Нельзя забывать о тех, кто в Третьей Речи Посполитой считается солдатами второго сорта, то есть о тех, кто шел на Берлин с Востока. Именно поэтому я поехал в Варшаву, чтобы возложить цветы к памятнику солдатам Первой польской армии и монументу на мемориальном кладбище советских воинов. В то, что я наблюдал в течение двух часов, просто невозможно поверить", — указано в статье.
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В материале также отмечается полное бездействие полиции, а обязанности по защите посетителей кладбища от украинских активистов и их польских сторонников взяли на себя члены партии "Фронт".
"Люди, возлагающие венки и цветы, зажигающие свечи и молящиеся на кладбище, где похоронено более 21 тысячи человек, были забросаны самыми отвратительными эпитетами. Из динамиков играла громкая музыка, а прибывающих на кладбище оскорбляли с помощью мегафонов. У входа на кладбище была установлена непотребная инсталляция <…> Демонстранты пытались помешать российским и белорусским дипломатам и многочисленным полякам возложить венки. Активисты легли на землю, накрылись грязными простынями", — упоминается в публикации.
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Издание также приводит слова очевидца — политического активиста Анджея Лукавского, который подчеркнул, что это событие выходит за рамки человеческого понимания и эта скандальная постановка не имеет никакого отношения к похороненным солдатам и христианским традициям.
Во время аналогичной церемонии на этом же кладбище 9 мая 2022 года посол России в Польше Сергей Андреев подвергся нападению. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут появились полицейские, которые оттеснили толпу, посол с сопровождающими покинули место нападения.
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