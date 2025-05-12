https://ria.ru/20250512/pogoda-2016416552.html

В московском регионе зафиксировали заморозки

В московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.05.2025

В московском регионе зафиксировали заморозки

Заморозки зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:34:00+03:00

2025-05-12T07:34:00+03:00

2025-05-12T07:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

серпухов

коломна

евгений тишковец

день победы

погода

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населенных пунктах: Серпухов - минус 1,7; Серебряные Пруды - минус 1,5; Черусти, Коломна и Мелихово - минус 0,8; Михнево - минус 0,6 градуса. В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила плюс 2,8 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что вероятность заморозков в Подмосковье сохранится в ночь на вторник и среду, после чего температура в сумерках повсеместно уйдет в слабый "плюс".

https://ria.ru/20250426/vilfand-2013532708.html

московская область (подмосковье)

серпухов

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), серпухов, коломна, евгений тишковец, день победы, погода