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В московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.05.2025
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07:34 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/pogoda-2016416552.html
В московском регионе зафиксировали заморозки
В московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.05.2025
В московском регионе зафиксировали заморозки
Заморозки зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:34:00+03:00
2025-05-12T07:34:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
серпухов
коломна
евгений тишковец
день победы
погода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населенных пунктах: Серпухов - минус 1,7; Серебряные Пруды - минус 1,5; Черусти, Коломна и Мелихово - минус 0,8; Михнево - минус 0,6 градуса. В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила плюс 2,8 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что вероятность заморозков в Подмосковье сохранится в ночь на вторник и среду, после чего температура в сумерках повсеместно уйдет в слабый "плюс".
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московская область (подмосковье)
серпухов
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общество, московская область (подмосковье), серпухов, коломна, евгений тишковец, день победы, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Коломна, Евгений Тишковец, День Победы, Погода
В московском регионе зафиксировали заморозки

Синоптик Тишковец сообщил о возвращении в московский регион заморозков

© Pixabay / jill111Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Pixabay / jill111
Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заморозки зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, местами температура опускалась до минус 1,7 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшей ночью на юге и востоке Московской области зафиксировано возвращение заморозков. Ниже нуля столбики минимальных термометров опустились в следующих населенных пунктах: Серпухов - минус 1,7; Серебряные Пруды - минус 1,5; Черусти, Коломна и Мелихово - минус 0,8; Михнево - минус 0,6 градуса. В Москве, на ВДНХ, минимальная температура составила плюс 2,8 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что вероятность заморозков в Подмосковье сохранится в ночь на вторник и среду, после чего температура в сумерках повсеместно уйдет в слабый "плюс".
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)СерпуховКоломнаЕвгений ТишковецДень ПобедыПогода
 
 
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