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ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 12.05.2025 (обновлено: 15:06 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/podpole-2016490513.html
ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе
ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе - РИА Новости, 12.05.2025
ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе
Российские военные нанесли удар по группе ВСУ, пытавшейся зайти во фланг в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:36:00+03:00
2025-05-12T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
безопасность
красноармейск
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по группе ВСУ, пытавшейся зайти во фланг в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "ДНР (временно оккупированные Киевом территории. — Прим. ред.) &lt;...&gt; Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробуют наступательные действия", — рассказал он.Ранее в понедельник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью. В частности, он отметил успехи армии южнее Красноармейска, а также со стороны Александровки.По данным Минобороны, за прошедшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. Кроме того, бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки.Потери противника на этом направлении составили:
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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донецкая народная республика
россия
красноармейск
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донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Красноармейск
ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе

Лебедев: ВС РФ атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по группе ВСУ, пытавшейся зайти во фланг в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"ДНР (временно оккупированные Киевом территории. — Прим. ред.) <...> Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробуют наступательные действия", — рассказал он.
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Вчера, 08:00
Ранее в понедельник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью. В частности, он отметил успехи армии южнее Красноармейска, а также со стороны Александровки.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. Кроме того, бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки.
Потери противника на этом направлении составили:
  • более 440 солдат;
  • три боевые бронемашины;
  • два артиллерийских орудия;
  • 14 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФБезопасностьКрасноармейск
 
 
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