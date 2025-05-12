https://ria.ru/20250512/podpole-2016490513.html

ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе

ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе - РИА Новости, 12.05.2025

ВС России атаковали ВСУ, пытавшиеся зайти во фланг в Покровском районе

Российские военные нанесли удар по группе ВСУ, пытавшейся зайти во фланг в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:36:00+03:00

2025-05-12T14:36:00+03:00

2025-05-12T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по группе ВСУ, пытавшейся зайти во фланг в Покровском районе ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "ДНР (временно оккупированные Киевом территории. — Прим. ред.) <...> Особенно важен удар по группе в Покровском районе, пытавшейся зайти во фланг. Это активное боевое направление, где ВСУ пробуют наступательные действия", — рассказал он.Ранее в понедельник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью. В частности, он отметил успехи армии южнее Красноармейска, а также со стороны Александровки.По данным Минобороны, за прошедшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. Кроме того, бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки.Потери противника на этом направлении составили:

https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

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донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, безопасность, красноармейск