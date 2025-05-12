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Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/podpole-2016489844.html
Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.05.2025
Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области
Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники ВСУ, складу БПЛА и группам украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:32:00+03:00
2025-05-12T14:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники ВСУ, складу БПЛА и группам украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы (нанесены - ред.) – три удара. Били по местам ремонта и хранения техники, по складу БПЛА и группам в лесистой местности близ границы", - заявил Лебедев. По его мнению, удары направлены на дезорганизацию тыловой деятельности ВСУ на севере, чтобы помешать переброске войск. По его данным, также нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре и местам временного размещения украинских военных в Кировоградской и Черкасской областях. Лебедев добавил, что в Каневе Черкасской области под удар могли попасть иностранные наемники.
https://ria.ru/20250512/rogov-2016483961.html
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области

Лебедев заявил об ударах по местам хранения и ремонта техники в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники ВСУ, складу БПЛА и группам украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы (нанесены - ред.) – три удара. Били по местам ремонта и хранения техники, по складу БПЛА и группам в лесистой местности близ границы", - заявил Лебедев.
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Вчера, 14:10
По его мнению, удары направлены на дезорганизацию тыловой деятельности ВСУ на севере, чтобы помешать переброске войск.
По его данным, также нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре и местам временного размещения украинских военных в Кировоградской и Черкасской областях. Лебедев добавил, что в Каневе Черкасской области под удар могли попасть иностранные наемники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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