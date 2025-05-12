https://ria.ru/20250512/podpole-2016489844.html

Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.05.2025

Подполье сообщило об ударах по складам техники ВСУ в Сумской области

Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники ВСУ, складу БПЛА и группам украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:32:00+03:00

2025-05-12T14:32:00+03:00

2025-05-12T14:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Удары нанесены по местам ремонта и хранения техники ВСУ, складу БПЛА и группам украинских военных в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Сумы (нанесены - ред.) – три удара. Били по местам ремонта и хранения техники, по складу БПЛА и группам в лесистой местности близ границы", - заявил Лебедев. По его мнению, удары направлены на дезорганизацию тыловой деятельности ВСУ на севере, чтобы помешать переброске войск. По его данным, также нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре и местам временного размещения украинских военных в Кировоградской и Черкасской областях. Лебедев добавил, что в Каневе Черкасской области под удар могли попасть иностранные наемники.

https://ria.ru/20250512/rogov-2016483961.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф