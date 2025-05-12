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Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки - РИА Новости, 12.05.2025
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:38:00+03:00
2025-05-12T09:38:00+03:00
2025-05-12T11:06:00+03:00
общество
республика саха (якутия)
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщила пресс-служба регионального ведомства.Пользователи соцсети и СМИ ранее обсуждали, что в честь праздника ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс."Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении "Сельхозтехника", а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов", — приводятся слова Александрова.Министр пообещал организовать служебную проверку."Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям <...> приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными", — добавил он.По словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.
https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика саха (якутия), 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Республика Саха (Якутия), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Глава Минсельхоза Якутии Александров извинился перед ветеранами за подарки
ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости.
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщила пресс-служба
регионального ведомства.
Пользователи соцсети и СМИ ранее обсуждали, что в честь праздника ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс.
"Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении "Сельхозтехника", а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов", — приводятся слова Александрова.
Министр пообещал организовать служебную проверку.
"Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям <...> приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными", — добавил он.
По словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.