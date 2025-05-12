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Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки - РИА Новости, 12.05.2025
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09:38 12.05.2025 (обновлено: 11:06 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/podarki-2016426728.html
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки - РИА Новости, 12.05.2025
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:38:00+03:00
2025-05-12T11:06:00+03:00
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ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщила пресс-служба регионального ведомства.Пользователи соцсети и СМИ ранее обсуждали, что в честь праздника ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс."Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении "Сельхозтехника", а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов", — приводятся слова Александрова.Министр пообещал организовать служебную проверку."Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям &lt;...&gt; приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными", — добавил он.По словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.
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общество, республика саха (якутия), 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Республика Саха (Якутия), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки

Глава Минсельхоза Якутии Александров извинился перед ветеранами за подарки

© Фото : соцсетиВетерану тыла и труда Таисии Хромовой вручили в качестве презента от Минсельхоза Якутии прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку
Ветерану тыла и труда Таисии Хромовой вручили в качестве презента от Минсельхоза Якутии прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : соцсети
Ветерану тыла и труда Таисии Хромовой вручили в качестве презента от Минсельхоза Якутии прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку
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ЯКУТСК, 12 мая — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров извинился перед ветеранами отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, им вручат другие подарочные наборы, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Пользователи соцсети и СМИ ранее обсуждали, что в честь праздника ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс.
"Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении "Сельхозтехника", а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов", — приводятся слова Александрова.
Министр пообещал организовать служебную проверку.
"Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям <...> приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными", — добавил он.
По словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.
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