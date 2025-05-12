https://ria.ru/20250512/pobeda-2016410666.html
Более 150 тысяч новосибирцев приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более 150 тысяч новосибирцев приняли участие в акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 12.05.2025
Более 150 тысяч новосибирцев приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более 150 тысяч человек в Новосибирске в День Победы 9 мая приняли участие в общенародной акции "Бессмертный полк", пройдя по центру города с портретами своих... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:43:00+03:00
2025-05-12T05:43:00+03:00
2025-05-12T05:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
новосибирск
ленинград
максим кудрявцев
80-летие победы в великой отечественной войне
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НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Более 150 тысяч человек в Новосибирске в День Победы 9 мая приняли участие в общенародной акции "Бессмертный полк", пройдя по центру города с портретами своих родных, сообщил в понедельник мэр Максим Кудрявцев. "В очном формате была проведена традиционная акция "Бессмертный полк". Более 150 тысяч новосибирцев прошли колонной по Красному проспекту с портретами своих родных и близких", - сказал градоначальник на оперативном совещании в облправительстве. Кудрявцев отметил, что все праздничные мероприятия 9 мая прошли в штатном режиме без происшествий. Особое внимание было оказано ветеранам Великой Отечественной войны. "Всем ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда вручены юбилейные медали президента России, посвященные 80-летию победы. Всего было вручено 1745 медалей. В дополнение к федеральной выплате ветеранам была оказана материальная помощь из бюджета Новосибирска", - сказал он. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20250511/aktsiya-2016356777.html
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РИА Новости
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общество, россия, новосибирск, ленинград, максим кудрявцев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Новосибирск, Ленинград, Максим Кудрявцев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Более 150 тысяч новосибирцев приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более 150 тысяч новосибирцев прошли в День Победы в колонне Бессмертного полка