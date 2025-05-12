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Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/plennyj-2016565458.html
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа
Военнослужащие ВСУ и многие мирные жители Украины надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа настанет мир, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:06:00+03:00
2025-05-12T19:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
дональд трамп
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ и многие мирные жители Украины надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа настанет мир, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "У многих сейчас была надежда на то, что когда выберут нашего "пана", американского президента, который всем обещал, что он за один день прекратит войну, все реально надеялись на это. Именно мужик сказал - мужик сделал, за день прекратит войну, что сразу вот-вот-вот он, наконец-то, этот момент. А в итоге - разочарование очередное", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20250505/spetsoperatsiya-2014953436.html
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украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа

На Украине многие надеялись, что с приходом Трампа наступит мир

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ и многие мирные жители Украины надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа настанет мир, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север".
"У многих сейчас была надежда на то, что когда выберут нашего "пана", американского президента, который всем обещал, что он за один день прекратит войну, все реально надеялись на это. Именно мужик сказал - мужик сделал, за день прекратит войну, что сразу вот-вот-вот он, наконец-то, этот момент. А в итоге - разочарование очередное", - рассказал пленный.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Бойцы "Запада" взяли в плен шесть украинских военнослужащих
5 мая, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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