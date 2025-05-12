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Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа - РИА Новости, 12.05.2025
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа
Военнослужащие ВСУ и многие мирные жители Украины надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа настанет мир, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:06:00+03:00
2025-05-12T19:06:00+03:00
2025-05-12T19:06:00+03:00
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вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ и многие мирные жители Украины надеялись, что с приходом к власти в США Дональда Трампа настанет мир, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "У многих сейчас была надежда на то, что когда выберут нашего "пана", американского президента, который всем обещал, что он за один день прекратит войну, все реально надеялись на это. Именно мужик сказал - мужик сделал, за день прекратит войну, что сразу вот-вот-вот он, наконец-то, этот момент. А в итоге - разочарование очередное", - рассказал пленный.
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украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Пленный ВСУ рассказал о надежде украинцев на мир с приходом Трампа
На Украине многие надеялись, что с приходом Трампа наступит мир