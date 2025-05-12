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Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине
Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:14:00+03:00
2025-05-12T18:14:00+03:00
2025-05-12T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
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воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "Она (Европа - ред.) всегда будет тянуть до последнего, потому что война это всегда было что? Деньги, деньги, деньги. Европа на этом деньги "мутит", Америка на этом деньги "мутит". Наша верхушка (украинское правительство - ред.), более чем уверен, на этом деньги зарабатывает. А страдают кто? Обычные работяги, которые такие деньги никогда и не увидят", - считает пленный.
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
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европа, украина, америка, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Америка, Воздушно-десантные войска России
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине
Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне