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Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/plennyj-2016557907.html
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине
Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:14:00+03:00
2025-05-12T18:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
америка
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "Она (Европа - ред.) всегда будет тянуть до последнего, потому что война это всегда было что? Деньги, деньги, деньги. Европа на этом деньги "мутит", Америка на этом деньги "мутит". Наша верхушка (украинское правительство - ред.), более чем уверен, на этом деньги зарабатывает. А страдают кто? Обычные работяги, которые такие деньги никогда и не увидят", - считает пленный.
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европа
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европа, украина, америка, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Америка, Воздушно-десантные войска России
Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине

Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север".
"Она (Европа - ред.) всегда будет тянуть до последнего, потому что война это всегда было что? Деньги, деньги, деньги. Европа на этом деньги "мутит", Америка на этом деньги "мутит". Наша верхушка (украинское правительство - ред.), более чем уверен, на этом деньги зарабатывает. А страдают кто? Обычные работяги, которые такие деньги никогда и не увидят", - считает пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаАмерикаВоздушно-десантные войска России
 
 
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