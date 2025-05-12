https://ria.ru/20250512/plennyj-2016557907.html

Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине

Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине - РИА Новости, 12.05.2025

Пленный ВСУ рассказал, почему Европа затягивает конфликт на Украине

Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:14:00+03:00

2025-05-12T18:14:00+03:00

2025-05-12T18:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

европа

украина

америка

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

КУРСК, 12 мая - РИА Новости. Европа затягивает боевые действия на Украине для заработка денег на войне, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен бойцами 83-й бригады российских ВДВ, действующей в составе группировки войск "Север". "Она (Европа - ред.) всегда будет тянуть до последнего, потому что война это всегда было что? Деньги, деньги, деньги. Европа на этом деньги "мутит", Америка на этом деньги "мутит". Наша верхушка (украинское правительство - ред.), более чем уверен, на этом деньги зарабатывает. А страдают кто? Обычные работяги, которые такие деньги никогда и не увидят", - считает пленный.

https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html

европа

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, украина, америка, воздушно-десантные войска россии